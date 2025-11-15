Глава компании Strategy Майкл Сейлор: к 2035 году биткоин обгонит золото

Основатель и исполнительный председатель компании Strategy Майкл Сейлор объяснил, почему к 2035 году биткоин сможет обойти золото по рыночной капитализации и стать ценнее главного драгоценного металла. Бизнесмен в интервью Yahoo Finance сказал, что биткоин обязан превзойти рыночную капитализацию золота благодаря своему фиксированному предложению в 21 млн монет.

Прогноз Сейлора

Согласно нынешнему графику добычи биткоинов, к 2035 году майнеры добудут 99% всех монет. То есть через десять лет наступит, по выражению предпринимателя, «год 0,99», после которого новые биткоины будут появляться на рынке все реже и в очень небольшом количестве.

Последний 1% биткоинов должен быть добыт лишь в течение следующих ста лет, если верить графику. Глава компании-крупнейшего публичного держателя первой криптовалюты уверен, что экстремальный дефицит усиливает долгосрочные перспективы биткоина и укрепляет его курс.

Растущий интерес финансовых компаний, инвестирующих в биткоин, говорит, что крупные инвесторы стали воспринимать биткоин как цифровое золото, настаивает Сейлор.

Рыночная капитализация биткоина

Сейчас рыночная капитализация биткоина составляет около $1,9 трлн, тогда как капитализация золота превышает $29 трлн. Чтобы биткоин превзошел золото по рыночной капитализации, его курс должен вырасти как минимум до $1,4 млн за монету.

«Если вы хотите владеть биткоином, нужно успеть приобрести его как можно скорее, ведь последний 1% оставшихся биткоинов будет выпускаться еще сто лет. Я не сомневаюсь, что биткоин станет более крупным и ценным активом в сравнении с золотом», — заявил Сейлор.

Согласно прогнозу руководителя Strategy, к концу года первая криптовалюта должна достичь $150 000. Впрочем, сейчас биткоин подвержен медвежьему тренду и опустился ниже $96 000.

Что с курсом биткоина

13 ноября вечером цена первой криптовалюты начала стремительно снижаться. 14 ноября утром актив в моменте упал до $96 841, но впоследствии несколько отыграл свои позиции.

По состоянию утро 15 ноября стоимость первой криптовалюты составляет $95,782.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. Причем больше всего за последние 24 часа потерял Ethereum (10%) — актив снизился до $3 176, хотя еще вчера днем торговался на уровне $3 500.