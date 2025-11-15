Сколько квадратов в Киеве можно купить за одну квартиру в Париже

Рынок жилой недвижимости в 2025 году демонстрирует разительный контраст между Украиной и странами Европейского Союза. Так, из-за войны войны, экономического давления и колебания курса, стоимость квадратного метра нового жилья в Киеве остается в несколько раз ниже, чем в большинстве столиц ЕС. В то же время, низкие цены формируют стабильный интерес как среди украинцев, так и среди инвесторов. Об этом пишет Visit Ukraine со ссылкой на актуальные данные за 2024−2025 годы ЛУН.

Сколько стоит «квадрат» в столицах ЕС

Сравнение европейского рынка показывает, что разница между Киевом и ведущими столицами ЕС достигает 5−10 раз. По данным ЛУН, в 2024 году цены на новое жилье в топовых европейских столицах были такими:

Люксембург — $12 800 за м²

Париж — $12 400

Лондон — $9 530

Берлин — $8 300

Копенгаген — $7 600

Мадрид — $6 900

Рим — $4 400

Все эти города демонстрируют стабильно высокий спрос, который формирует удорожание и делает покупку жилья недоступным большинству местных жителей. На этом фоне украинская недвижимость выглядит значительно более привлекательной по соотношению цена/качество.

Сколько стоит «квадрат» в соседних странах

Цены на жилье в странах, граничащих с Украиной, хотя и ниже показателей крупных столиц ЕС, но все же превышают украинские. Например:

Варшава — около $4 400 за м²

Братислава — примерно $4 500

Бухарест — около $2 000

Что с ценами в Украине

В Украине средняя цена квадратного метра жилья остается наиболее доступной среди стран Европы. По данным за октябрь 2025 года:

Киев — $1 300 за м²

Львов — $1 370

Одесса и Ужгород — $1 090

Ровно, Черновцы, Винница — $990

Луцк — $950

Ивано-Франковск — $880

Особенно заметно более низкие цены в городах, находящихся ближе к зоне боевых действий:

Харьков — $670 за м²

Запорожье — $570

Суммы — $620

На этом фоне Днепр ($1070 за м²) выделяется как город со стабильным спросом и активным рынком. Аналитики ЛУН даже называют его «украинской Анкарой» по аналогии с турецкой столицей, где цены также держатся на уровне около тысячи долларов за квадрат.