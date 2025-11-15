Multi от Минфин
15 ноября 2025, 12:00

Песня, написанная ИИ, возглавила музыкальный чарт в США

Песня «Walk My Walk» («Иду своей походкой»), исполненная полностью сгенерированным искусственным интеллектом артистом «Breaking Rust», заняла первое место в американском чарте Billboard «Country Digital Song Sales». Это первый случай в истории музыкальной индустрии, когда композиция, созданная исключительно ИИ, достигла вершины официального чарта, что усиливает обеспокоенность по поводу влияния генеративного ИИ на креативные сектора. Об этом сообщает Newsweek.

Песня «Walk My Walk» («Иду своей походкой»), исполненная полностью сгенерированным искусственным интеллектом артистом «Breaking Rust», заняла первое место в американском чарте Billboard «Country Digital Song Sales».

Феномен «Разрушая ржавчину»

На данный момент об артисте Breaking Rust известно не много. Его биография в Linktree описывает музыку как «для борцов и мечтателей». Профиль в Instagram, наполненный меланхоличными изображениями ковбоя, уже собрал более 35 000 подписчиков.

Несмотря на анонимность, проект демонстрирует значительный коммерческий успех на стриминговых платформах:

  • Spotify: Breaking Rust имеет статус верифицированного артиста и более 2 миллионов слушателей ежемесячно. Артист начал публиковать музыку в 2025 году.
  • YouTube: Канал имеет более 23 000 подписчиков, а видео на песню «Livin' on Borrowed Time» собрало 4,4 миллиона просмотров за четыре недели.
  • Популярность треков (Spotify): «Livin' on Borrowed Time» (более 4 млн прослушиваний), «Walk My Walk» (более 3 млн) и «Whiskey Don’t Talk Back» (более 1 млн).

«Очевидный продукт ИИ»: Мнение экспертов

Эксперты, опрошенные Newsweek, не сомневаются в происхождении музыки. Джейсон Паламара, доцент музыкальных технологий в Университете Индианы, заявил, что после первого же прослушивания песня «достаточно очевидно является продуктом ИИ».

Он отметил, что, несмотря на традиционные для кантри ритмы, песня «сильно перегружена очень техническими методами продакшена». Паламара описал лирику как «расплывчатую и бессмысленную», а звук — как «сильно сжатый» со «странным цифровым мерцанием», особенно в вокале.

Успех Breaking Rust усиливает опасения, что ИИ-группы затруднят прорыв для настоящих человеческих исполнителей, поскольку они будут вынуждены конкурировать с бесконечным потоком сгенерированного контента.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
