Президент Украины подписал закон, который увеличивает размер государственной помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен и вводит новые виды поддержки для семей. Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, где указано, что документ возвращен с подписью Президента.
50 000 грн при рождении ребенка: Зеленский подписал закон
Детали нового закона
Ключевое изменение касается размера выплат при рождении:
- Пособие при рождении ребенка теперь составляет 50 000 гривен.
- Если рождается двое или более детей, пособие предоставляется на каждого ребенка отдельно.
- Право на выплату имеет один из родителей или опекун, постоянно проживающий с ребенком.
Закон также определяет другие виды государственной поддержки, среди которых помощь по уходу за ребенком до года, поддержка одиноких матерей и детей с инвалидностью.
Кроме того, установлен размер пособия для беременных женщин в случае отсутствия у них страхового стажа — оно составит 7900 гривен в месяц.
