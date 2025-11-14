50 000 грн при рождении ребенка: Зеленский подписал закон

Президент Украины подписал закон, который увеличивает размер государственной помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен и вводит новые виды поддержки для семей. Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, где указано , что документ возвращен с подписью Президента.

Детали нового закона

Ключевое изменение касается размера выплат при рождении:

Пособие при рождении ребенка теперь составляет 50 000 гривен.

Если рождается двое или более детей, пособие предоставляется на каждого ребенка отдельно.

Право на выплату имеет один из родителей или опекун, постоянно проживающий с ребенком.

Закон также определяет другие виды государственной поддержки, среди которых помощь по уходу за ребенком до года, поддержка одиноких матерей и детей с инвалидностью.

Кроме того, установлен размер пособия для беременных женщин в случае отсутствия у них страхового стажа — оно составит 7900 гривен в месяц.