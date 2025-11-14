США снизят пошлины для Швейцарии с 39% до 15% в обмен на инвестиции в $200 миллиардов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 ноября 2025, 16:35 Читати українською

США снизят пошлины для Швейцарии с 39% до 15% в обмен на инвестиции в $200 миллиардов

Соединенные Штаты и Швейцария «фактически достигли» нового торгового соглашения, которое должно положить конец спору о «разрушительных» американских пошлинах. Вашингтон согласился снизить тарифную ставку на швейцарские товары с 39% до 15%. В обмен на это, по словам торгового представителя США Джеммисона Грира, Швейцария обязалась инвестировать $200 миллиардов в американскую экономику. Об этом пишут Reuters и investing.com.

Соединенные Штаты и Швейцария «фактически достигли» нового торгового соглашения, которое должно положить конец спору о «разрушительных» американских пошлинах.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Недоразумение» исчерпано

Детали потенциальной сделки могут быть обнародованы уже сегодня, в пятницу. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен вернулся из Вашингтона после переговоров с Джеммисоном Гриром, которые он назвал «очень позитивными». «Мы прояснили практически все», — заявил Пармелен журналистам, хотя и отказался от дальнейших комментариев до окончательного согласования.

Соглашению предшествовал визит в Белый дом на прошлой неделе делегации ведущих швейцарских бизнесменов, включая руководителей Richemont, Rolex, MSC и Partners Group, которые встречались непосредственно с президентом Дональдом Трампом.

Председатель правления Richemont (производитель товаров роскоши) Йоганн Руперт заявил, что, по его мнению, 39% пошлины были результатом «недоразумения» между Вашингтоном и Берном, которое будет быстро исправлено. «Я думаю, мы услышим что-то уже сегодня», — добавил он.

Цена 39% пошлин

Разрушительные 39% пошлины, введенные администрацией Трампа в августе 2025 года, нанесли серьезный удар по ориентированной на экспорт швейцарской экономике.

Промышленная ассоциация Swissmem сообщила, что за третий квартал (до конца сентября) экспорт в США упал на 14%. Особенно пострадали производители станков, чьи поставки обвалились на 43%.

Йоганн Руперт подчеркнул, что снижение тарифа до 15% стабилизирует швейцарскую экономику и предотвратит потерю рабочих мест, вызванную высокими пошлинами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами