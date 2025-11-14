США снизят пошлины для Швейцарии с 39% до 15% в обмен на инвестиции в $200 миллиардов

Соединенные Штаты и Швейцария «фактически достигли» нового торгового соглашения, которое должно положить конец спору о «разрушительных» американских пошлинах. Вашингтон согласился снизить тарифную ставку на швейцарские товары с 39% до 15%. В обмен на это, по словам торгового представителя США Джеммисона Грира, Швейцария обязалась инвестировать $200 миллиардов в американскую экономику. Об этом пишут Reuters и investing.com .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Недоразумение» исчерпано

Детали потенциальной сделки могут быть обнародованы уже сегодня, в пятницу. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен вернулся из Вашингтона после переговоров с Джеммисоном Гриром, которые он назвал «очень позитивными». «Мы прояснили практически все», — заявил Пармелен журналистам, хотя и отказался от дальнейших комментариев до окончательного согласования.

Соглашению предшествовал визит в Белый дом на прошлой неделе делегации ведущих швейцарских бизнесменов, включая руководителей Richemont, Rolex, MSC и Partners Group, которые встречались непосредственно с президентом Дональдом Трампом.

Председатель правления Richemont (производитель товаров роскоши) Йоганн Руперт заявил, что, по его мнению, 39% пошлины были результатом «недоразумения» между Вашингтоном и Берном, которое будет быстро исправлено. «Я думаю, мы услышим что-то уже сегодня», — добавил он.

Цена 39% пошлин

Разрушительные 39% пошлины, введенные администрацией Трампа в августе 2025 года, нанесли серьезный удар по ориентированной на экспорт швейцарской экономике.

Промышленная ассоциация Swissmem сообщила, что за третий квартал (до конца сентября) экспорт в США упал на 14%. Особенно пострадали производители станков, чьи поставки обвалились на 43%.

Йоганн Руперт подчеркнул, что снижение тарифа до 15% стабилизирует швейцарскую экономику и предотвратит потерю рабочих мест, вызванную высокими пошлинами.