Национальный банк Украины установил на 17 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,0423 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 2 копейки.
Курс НБУ на понедельник: доллар подешевел, евро — подорожало
Официальные курсы
1 доллар США — 42,04 грн (42,06 грн по состоянию на 14 ноября);
1 евро — 48,98 грн (48,88 грн по состоянию на 14 ноября).
