Цены на какао упали до минимума с февраля 2024 года из-за улучшения поставок из Африки

Цены на какао в Нью-Йорке резко упали в пятницу, направляясь к третьему недельному падению подряд, на фоне оптимистичных новостей об улучшении поставок из Кот-д'Ивуара, который является крупнейшим в мире производителем. Фьючерсы упали на 6,4% до уровня ниже $5300 за тонну, что стало самым низким показателем с февраля 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg 14 ноября.

Улучшение урожая в Африке

Рынки положительно отреагировали на свежие данные о прибытии какао-бобов в порты Кот-д'Ивуара для дальнейшего экспорта. На прошлой неделе объемы поставок выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хотя в начале сезона, в прошлом месяце, поставки от фермеров в Западной Африке были медленными, с тех пор им удалось наверстать значительную часть отставания.

Падение цены было настолько стремительным, что ключевой технический индикатор вошел в зону «перепроданности» (oversold), что может свидетельствовать о слишком быстрой распродаже. Однако аналитики из Sucden Financial Ltd. в своем отчете отметили, что технические индикаторы являются «явно медвежьими», и «дальнейшее давление в направлении недавних минимумов остается вероятным».

Кофе также дешевеет

Кофе сорта Арабика также направляется к третьей убыточной неделе, упав более чем на 5% за пять сессий.

Обвал цен на кофе усилился после того, как в четверг администрация США объявила о новых торговых соглашениях со странами Латинской Америки. Эти соглашения предусматривают снижение тарифов на основные продовольственные товары, включая кофейные зерна. Бразилия и Колумбия являются двумя крупнейшими производителями кофе сорта Арабика.