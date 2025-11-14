Multi от Минфин
14 ноября 2025, 15:35

Акции Oracle обвалились почти на 30% за последний месяц

Акции американской компании Oracle обвалились почти на 30% за последний месяц, показав худшую динамику среди технологических гигантов, в то время как ее долговые обязательства стали худшими среди конкурентов. Как пишет Financial Times, инвесторы встревожены тем, что Oracle стремительно наращивает долги для финансирования агрессивной экспансии в инфраструктуру ИИ, будущее которой почти полностью привязано к контрактам с одним клиентом — OpenAI.

Акции американской компании Oracle обвалились почти на 30% за последний месяц, показав худшую динамику среди технологических гигантов, в то время как ее долговые обязательства стали худшими среди конкурентов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потеря $250 миллиардов стоимости

Oracle, которая присоединилась к «гонке вооружений» в сфере ИИ, переживает самое болезненное падение среди облачных гигантов. Падение акций компании на 30% в два раза хуже, чем у Meta, следующего по слабости игрока рынка.

Этот обвал фактически уничтожил более $250 миллиардов рыночной стоимости, которые акции Oracle приобрели после объявления о стратегическом партнерстве с OpenAI в сентябре 2024 года.

Финансовые показатели компании также резко ухудшились. Индекс стоимости долга Oracle, по подсчетам FT, упал на 6% с середины сентября, что хуже, чем у любого конкурента. Это отражает обеспокоенность рынка по поводу способности компании обслуживать свои обязательства.

Долговая яма и отрицательный денежный поток

Инвесторы обеспокоены тем, что Oracle слишком быстро и слишком дорого перестраивает свой бизнес. Компания уже накопила $96 миллиардов долгосрочных займов по сравнению с $75 миллиардами год назад. По прогнозам Morgan Stanley, к 2028 году общий долг может достичь $290 миллиардов.

Ключевые показатели демонстрируют финансовое напряжение:

  • Соотношение долг/собственный капитал Oracle достигло 500%. Для сравнения, у Amazon этот показатель составляет 50%, а у Microsoft — 30%.
  • Денежный поток: Oracle остается единственным из пяти «гиперскейлеров» (крупнейших облачных провайдеров), у которого отрицательный свободный денежный поток.

Аналитики JPMorgan указывают на «напряжение между амбициями Oracle в области ИИ и возможностями ее баланса».

Ставка на одного клиента

Риски усиливаются из-за чрезмерной зависимости от одного клиента. По оценкам S&P Global, к 2028 году треть всей выручки Oracle может зависеть от OpenAI.

Кроме того, Oracle уже заключила как минимум пять долгосрочных договоров аренды дата-центров на сумму $100 миллиардов. Эти договоры, как правило, 10-летние, что значительно дольше контрактов, которые компания имеет с OpenAI, и для которых эти дата-центры и строятся. Некоторые из этих объектов еще даже не начали строить.

На фоне этого резкого изменения стратегии произошли и изменения в руководстве. В сентябре компанию покинула многолетний CEO Сафра Кац, которая, как известно, ранее сдерживала чрезмерный рост капитальных затрат. Только в этом году она продала акций компании на $2,5 млрд.

Оптимизм Oracle

Несмотря на текущую распродажу на рынке, сама компания продемонстрировала сильные показатели в предыдущем квартале (закончившемся 31 августа). Oracle сообщила о рекордном объеме контрактных обязательств в $455 миллиардов (в четыре раза больше, чем годом ранее), преимущественно благодаря сделкам, связанным с ИИ.

Компания прогнозирует, что доход от облачной инфраструктуры вырастет на 77% в текущем финансовом году (до $18 млрд), а в следующие четыре года — до $144 млрд.

Как Oracle оказался в долговой ловушке

Oracle, основанная Ларри Эллисоном в 1977 году, исторически была гигантом в сфере программного обеспечения для баз данных, но проигрывала «облачную войну» Amazon (AWS), Microsoft (Azure) и Google (GCP).

Бум генеративного ИИ в 2023—2024 годах стал для Oracle шансом «вскочить в последний вагон». Когда OpenAI отчаянно нуждалась в вычислительных мощностях (GPU) для обучения своих моделей, которых не хватало даже у Microsoft, Oracle предложила построить для нее новую инфраструктуру «с нуля». В сентябре 2024 года OpenAI и Oracle объявили о масштабном партнерстве, что и вызвало взлет акций Oracle.

Однако это требовало от Oracle гигантских капиталовложений «здесь и сейчас». Компания начала массово привлекать заемные средства для строительства дата-центров и закупки дефицитных чипов Nvidia, на которых настаивала OpenAI.

Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает torn и 3 незарегистрированных посетителя.
