Инфляция в Польше составила 2,8% в октябре, данные подтвердили предварительную оценку

Потребительская инфляция в Польше в октябре 2025 года составила 2,8% в годовом измерении (по сравнению с октябрем 2024 года). По сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем 2025 года, цены выросли на 0,1%. Опубликованные данные подтвердили предварительную быструю оценку, которую ведомство предоставляло ранее. Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши (GUS), передает biznes.pap.pl.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главное статистическое управление отметило, что вместе с общими данными предоставляет детализация по выбранным составляющим инфляционного индекса за октябрь и сентябрь 2025 года, однако сама таблица компонентов в предоставленном релизе отсутствует.

Опубликованный показатель в 2,8% оказался ниже ожиданий рынка. Большинство экономистов прогнозировали, что инфляция в октябре ускорится до 3,0% (после 2,9% в сентябре).

Это неожиданное замедление инфляции, которая приблизилась к целевому показателю Национального банка Польши (NBP) в 2,5%, стало главным фактором для решения Совета по монетарной политике. Как сообщалось ранее, 5 ноября NBP провел пятое в 2025 году снижение процентных ставок, опустив базовую ставку на 0,25 п.п., до 4,25%.