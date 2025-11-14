Multi от Минфин
українська
14 ноября 2025, 12:57 Читати українською

Мировые рынки падают из-за сомнений относительно снижения ставки ФРС

Американские фьючерсы и мировые фондовые рынки снижаются в пятницу, поскольку надежды инвесторов на снижение процентной ставки ФРС в декабре тают, а высокие оценки технологических компаний продолжают давить на рынок. Из-за отсутствия ключевых экономических данных, публикация которых маловероятна из-за «шатдауна» правительства, вероятность декабрьского снижения ставки упала с 70% до 50% за неделю. Об этом сообщает The Wall Street Journal 14 ноября.

Американские фьючерсы и мировые фондовые рынки снижаются в пятницу, поскольку надежды инвесторов на снижение процентной ставки ФРС в декабре тают, а высокие оценки технологических компаний продолжают давить на рынок.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Распродажа технологических акций

Давление на рынки усилилось после распродажи в технологическом секторе в четверг, когда индекс Nasdaq упал на 2,3%. Эта тенденция продолжилась: фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, а Dow Jones — на 0,2%. Акции Nvidia упали на 3,6%, Oracle — на 4,1%, а Tesla — на 6,6%.

Негативные настроения распространились на Азию, где японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng упали на 1,8%. Европейские рынки, которые на этой неделе достигали новых максимумов, также открылись падением: STOXX 600 потерял 0,9%, немецкий DAX — 0,5%, а FTSE в Лондоне — 1%.

Рынок облигаций и «ястребиные» сигналы ФРС

На рынке госдолга США доходность краткосрочных облигаций (2-летних) оставалась стабильной, тогда как доходность долгосрочных выросла. 10-летние бумаги торговались на уровне 4,120%. Это стало реакцией на заявления нескольких представителей ФРС в четверг, которые предположили, что ставки могут остаться без изменений в декабре.

В еврозоне доходность 10-летних немецких облигаций (Bund) достигла пятинедельного максимума 2,705%, поскольку рынки ожидают возобновления публикации экономических данных в США.

Падение фунта и фискальные риски в Великобритании

Британский фунт стерлингов упал до 2,5-летнего минимума против евро (до 0,8864) после того, как Financial Times сообщила, что правительство откажется от планов повышения налога на прибыль в бюджете, который будет представлен 26 ноября.

Это вызвало беспокойство на рынке облигаций в отношении фискальной политики страны. Доходность 10-летних британских гособлигаций (gilts) резко выросла на 10 базисных пунктов до 4,537%, поскольку инвесторы опасаются «нефинансируемых обещаний расходов» правительства.

Сырьевые рынки и геополитика

На сырьевых рынках цены на нефть выросли примерно на 1% (Brent $63,59, WTI $59,21) на фоне сообщений об ударе украинского беспилотника по крупному российскому экспортному хабу, что вызвало обеспокоенность по поводу поставок.

Золото несколько снизилось (до $4171,75 за унцию), но направляется к завершению недели с ростом более 4% из-за общей рыночной неопределенности, вызванной «шатдауном» в США.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
