українська
14 ноября 2025, 12:14

xAI Илона Маска привлекает $15 млрд, увеличивая оценку до $200 млрд

Компания Илона Маска по искусственному интеллекту, xAI, находится в процессе привлечения $15 миллиардов от инвесторов, что является значительным увеличением предыдущего раунда. Однако сам Маск назвал эту новость «ложью» в посте на своей социальной платформе X. По данным источников, новое финансирование поднимет оценку стартапа до $200 миллиардов. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Компания Илона Маска по искусственному интеллекту, xAI, находится в процессе привлечения $15 миллиардов от инвесторов, что является значительным увеличением предыдущего раунда.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гонка капиталов в секторе ИИ

По данным CNBC, новый раунд финансирования добавляет $5 миллиардов к $10 миллиардам, о которых телеканал сообщал в сентябре. Оценка стартапа остается на уровне $200 миллиардов. Источники сообщают, что значительная часть этих средств будет направлена на закупку графических процессоров (GPU), необходимых для работы больших языковых моделей.

ШИ-стартапы продолжают привлекать огромные объемы капитала на фоне безумного спроса:

  • В сентябре Anthropic закрыл раунд на $13 миллиардов.
  • В октябре OpenAI Сэма Альтмана закрыл продажу акций с оценкой в $500 миллиардов, причем Reuters сообщал о подготовке к IPO с оценкой в $1 трлн.

Противоречивые проекты и связь с Tesla

Деятельность xAI неоднократно вызывала критику. Это касается как строительства крупных энергоемких дата-центров в Мемфисе, использующих газовые турбины, так и продуктов компании. Чат-бот Grok и онлайн-энциклопедия Grokipedia (конкурент Википедии) подверглись широкой критике за генерацию и распространение ложного контента, а в некоторых случаях — антисемитских и других высказываний, разжигающих вражду.

Компания тесно связана с другими активами Маска:

  • В марте xAI приобрела социальную сеть X (бывший Twitter) в рамках сделки по обмену акциями, которая оценила платформу в $33 млрд.
  • Чат-бот Grok интегрирован в информационно-развлекательные системы новых автомобилей Tesla.
  • xAI закупает у Tesla аккумуляторные системы хранения энергии на десятки миллионов долларов для своих дата-центров.

На прошлой неделе акционеры Tesla одобрили рекордный план вознаграждения для Илона Маска на сумму до $1 трлн. В то же время предложение, которое позволило бы самой Tesla инвестировать в xAI, не набрало достаточного количества голосов и не было одобрено.

Ярослав Голобородько
