Биткоин опустился ниже $97 тысяч, а Ethereum потерял больше всего за сутки

Вчера вечером цена первой криптовалюты начала стремительно снижаться. Сегодня, 14 ноября, утром актив в моменте упал до $96 841, но впоследствии несколько отыграл свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $97175. За сутки монета потеряла 5,63%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. Причем больше всего за последние 24 часа потерял Ethereum (10%) — актив снизился до $3 176, хотя еще вчера днем торговался на уровне $3 500.

Снижение криптовалют произошло на фоне резкого общего сокращения рисковых активов, поскольку инвесторы осознают, что ФРС, к настоящему времени, не намерена снижать ставки в декабре.

Читайте также: Биткоин упал ниже $100 тысяч: стоит ли готовиться к криптозиме

Криптовалютные акции понесли сильные потери

Акции компаний, связанных с криптовалютой, снова понесли значительные потери. Особенно сильно пострадали майнеры, обладающие значительной инфраструктурой ИИ и дата-центрами. Об этом сообщает CoinDesk.

Акции Bitdeer (BTDR) свалились на 19%.

Компания Bitfarms (BITF) потеряла 13% стоимости.

Cipher Mining (CIFR) и IREN продемонстрировали падение более чем на 10%.

Остальные сектора криптовалютных акций также зафиксировали резкие убытки: акции Galaxy (GLXY), Bullish (BLSH), Gemini (GEMI) и Robinhood (HOOD) снизились на 7−8%.