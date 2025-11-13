Multi от Минфин
українська
13 ноября 2025, 19:34

Украина переходит на новую систему КВЭД: полная синхронизация с ЕС состоится с 2027 года

С 1 января 2027 Украина полностью перейдет на новую классификацию видов экономической деятельности — NACE 2.1-UA. Это решение, утвержденное приказом Госстата от 28.10.2025 № 191, заменит действующий КВЭД:2010 и обеспечит полную гармонизацию украинских экономических данных со статистической методологией Европейского Союза. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Украина переходит на новую систему КВЭД: полная синхронизация с ЕС состоится с 2027 года
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причины и цель перехода

Переход на новую классификацию обусловлен:

  • евроинтеграционным курсом Украины;
  • гармонизацией статистической методологии с ЕС;
  • введением международных стандартов сбора, обработки, анализа и распространения данных;
  • необходимостью догнать реалии рынка, чтобы точнее отражать виды деятельности, реально осуществляемые в экономике.

«NACE 2.1 — это актуальная версия классификации, которую ЕС ввел в статистической практике с 2025 года. Ее внедрение в Украине означает полную синхронизацию методов, сравнимость данных и облегчение ведения бизнеса с партнерами в Европе», — говорится в сообщении.

Основная идея классификации — группирование предприятий по общим характеристикам: тип продукции или услуг, технологические процессы, общая сырьевая база или методы производства. Каждая группа имеет свой код, используемый для определения основного и второстепенного вида деятельности предприятий, их подразделений и ФЛП.

Что делать бизнесу сейчас

До конца 2025 года Госстат обнародует таблицу соответствия между КВЭД:2010 и NACE 2.1-UA.

В течение 2026 года будет действовать переходный период для адаптации бизнеса и внесения изменений в регистрационные документы (при необходимости).

В начале 2026 года Госстат в сотрудничестве с правительственными органами и бизнес-сообществом представит детальный план действий по переходу на новую классификацию видов экономической деятельности NACE 2.1-UA.

Для большинства предприятий изменения произойдут автоматически — без необходимости в дополнительных действиях. Это касается тех видов деятельности, для которых в новой классификации NACE 2.1-UA сохранено прямое соответствие «1 к 1» между старыми и новыми кодами (окончательный уровень соответствия будет определен Госстатом).

Перерегистрация пригодится только тем, у кого:

  • действующий КВЭД разделился на несколько отдельных кодов, то есть деятельность стала описана более детализировано;
  • или если действующий код имеет сложное («косвенное») соответствие, когда, например, несколько старых кодов объединены или перераспределены на другие.

В таких случаях предприятиям необходимо будет обновить свои регистрационные данные после обнародования таблицы соответствия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
