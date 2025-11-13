Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) остается одним из важнейших источников наполнения государственного и местных бюджетов Украины. НДФЛ обеспечивает 33% всех поступлений сводного бюджета страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.
НДФЛ обеспечивает 33% поступлений сводного бюджета: 507,8 млрд грн с начала года
За первые 10 месяцев текущего года налогоплательщики уже перечислили 507,8 млрд. грн. этого налога. По ее словам, это на 18,4% больше, чем в прошлом.
Наибольшие поступления
Наибольшие поступления обеспечили плательщики:
- Киева (118,9 млрд грн),
- Днепропетровской области (50 млрд грн),
- Львовской области (34,1 млрд грн),
- Киевской области (30,4 млрд грн).
«Из общей суммы в местные бюджеты поступило 240,8 млрд грн НДФЛ. Это почти 60% всех их поступлений. НДФЛ — это деньги каждого за нашу победу, развитие страны, реализацию важных социальных проектов. Ваши уплаченные налоги работают на страну и обеспечивают стабильность государства», — добавила Карнаух.
В налоговой напомнили, что в 2025 году ставка НДФЛ составляет 18%, и уплачивается она с доходов, полученных гражданами в виде заработной платы, вознаграждений по гражданско-правовым договорам, арендной плате, инвестиционной прибыли и другим доходам, определенным Налоговым кодексом Украины.
Натомість у Києва, після ініціативи ЗЕ-команди в 2021 році, забирають 60%, залишаючи місту тільки 40% ПДФО.