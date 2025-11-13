НДФЛ обеспечивает 33% поступлений сводного бюджета: 507,8 млрд грн с начала года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2025, 18:29 Читати українською

НДФЛ обеспечивает 33% поступлений сводного бюджета: 507,8 млрд грн с начала года

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) остается одним из важнейших источников наполнения государственного и местных бюджетов Украины. НДФЛ обеспечивает 33% всех поступлений сводного бюджета страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) остается одним из важнейших источников наполнения государственного и местных бюджетов Украины.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За первые 10 месяцев текущего года налогоплательщики уже перечислили 507,8 млрд. грн. этого налога. По ее словам, это на 18,4% больше, чем в прошлом.

Наибольшие поступления

Наибольшие поступления обеспечили плательщики:

  • Киева (118,9 млрд грн),
  • Днепропетровской области (50 млрд грн),
  • Львовской области (34,1 млрд грн),
  • Киевской области (30,4 млрд грн).

«Из общей суммы в местные бюджеты поступило 240,8 млрд грн НДФЛ. Это почти 60% всех их поступлений. НДФЛ — это деньги каждого за нашу победу, развитие страны, реализацию важных социальных проектов. Ваши уплаченные налоги работают на страну и обеспечивают стабильность государства», — добавила Карнаух.

В налоговой напомнили, что в 2025 году ставка НДФЛ составляет 18%, и уплачивается она с доходов, полученных гражданами в виде заработной платы, вознаграждений по гражданско-правовым договорам, арендной плате, инвестиционной прибыли и другим доходам, определенным Налоговым кодексом Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
13 ноября 2025, 18:42
#
Получается что государство как таковое самая бесполезная вещь, живёт за чужой счёт и только требует.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
13 ноября 2025, 19:02
#
Наскільки пам*ятаю, всі міста України залишають собі 60−65% ПДФО і 35% йде в Загальний бюджет країни.
Натомість у Києва, після ініціативи ЗЕ-команди в 2021 році, забирають 60%, залишаючи місту тільки 40% ПДФО.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами