Национальный банк Украины установил на 14 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,0641 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 3 копейки.
НБУ обновил курс: доллар подорожал на 3 копейки, евро — на 23 копейки
Официальные курсы
1 доллар США — 42,06 грн (42,03 грн по состоянию на 13 ноября);
1 евро — 48,88 грн (48,65 грн по состоянию на 13 ноября).
