НБУ обновил курс: доллар подорожал на 3 копейки, евро — на 23 копейки

Национальный банк Украины установил на 14 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,0641 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 3 копейки.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Официальные курсы

1 доллар США — 42,06 грн (42,03 грн по состоянию на 13 ноября);

1 евро — 48,88 грн (48,65 грн по состоянию на 13 ноября).

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту