Центробанк Швеции предупреждает о рисках финансовой стабильности

Шведский центральный банк сообщил в четверг, что риски для финансовой стабильности в Швеции сохраняются на фоне высокой неопределенности в мировой экономике, несмотря на сильный аппетит к риску на финансовых рынках. Об этом пишет investing.

Риски для Швеции

В своем последнем отчете о финансовой стабильности центральный банк отметил, что неопределенная ситуация за рубежом продолжает формировать перспективы рисков в Швеции.

В отчете подчеркивается, что хотя крупные шведские банки в целом занимают сильные позиции, они остаются сильно зависимыми от глобальных событий, что делает их уязвимыми к потенциальным шокам.

Центральный банк отметил, что хотя неопределенность вокруг торговой политики США несколько снизилась, вопросы о том, насколько постоянной будет текущая позиция и какое влияние она может оказать на финансовые рынки, остаются открытыми.

В отчете также подчеркивается важность поддержания надежной готовности к операционным рискам в текущей международной обстановке, особенно упоминая киберугрозы и зависимость от сторонних поставщиков услуг как области, требующие повышенного внимания.