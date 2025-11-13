Multi от Минфин
13 ноября 2025, 14:22

Мировые запасы нефти достигли максимума с июля 2021 года

Мировые запасы нефти в сентябре текущего года достигли максимума с июля 2021 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Мировые запасы нефти в сентябре текущего года достигли максимума с июля 2021 года, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиМировые запасы нефти«Объем наблюдаемых запасов нефти в мире вырос на 77,7 млн баррелей, или на 2,6 млн в день, в сентябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2021 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Мировые запасы нефти

«Объем наблюдаемых запасов нефти в мире вырос на 77,7 млн баррелей, или на 2,6 млн в день, в сентябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2021 года. Запасы нефти на воде выросли на целых 80 млн баррелей. За первые девять месяцев года объем наблюдаемых запасов увеличился в среднем на 313 млн баррелей, или на 1,15 млн в день. Предварительные данные за октябрь показали дальнейший рост мировых запасов, в основном за счет дополнительного роста запасов нефти на воде», — отмечает агентство.

По оценке МЭА, баланс мирового рынка нефти «выглядит все более неравномерным, поскольку мировое предложение нефти растет, а рост спроса остается скромным по историческим меркам».

Читайте также: Спрос на нефть достигнет пика к 2029 году: МЭА прогнозирует значительный избыток предложения

Контраст с позицией ОПЕК

Позиция МЭА резко контрастирует с прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая ожидает, что спрос будет расти значительно дольше, чем к 2029 году, частично из-за более медленного перехода на экологически чистые источники энергии, и пока не прогнозирует пика спроса.

Разногласия в прогнозах роста на 2024 год:

  • МЭА: Снизило прогноз роста спроса на 2024 год на 100 000 б/д до 960 000 б/д, ссылаясь на вялое потребление в развитых странах.
  • ОПЕК: Сохранила свой прогноз рост спроса на 2024 год на уровне 2,25 миллиона б/д.

Разрыв между прогнозами МЭА и ОПЕК по росту в 2024 году сейчас еще больше, чем в начале этого года, когда анализ Reuters показал, что разница в 1,03 млн баррелей в сутки в феврале была самой большой по крайней мере с 2008 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
