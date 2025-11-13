Украинским пенсионерам за границей необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря

Посольство Украины в Польше обратило внимание пенсионеров и временно проживающих за рубежом получателей страховых выплат на важное требование от Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Они обязаны проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого года.

Кого касается требование

Под категорией «лица, временно проживающие за пределами Украины» понимаются граждане Украины, которые:

находятся за пределами Украины не менее 183 дней в течение одного календарного года.

получили временную защиту или статус беженца за пределами Украины в связи с агрессией РФ (независимо от количества дней проживания).

Если пенсионер или получатель страховой выплаты отвечает этим критериям, то он должен пройти идентификацию одним из удобных способов.

Способы прохождения идентификации

ПФУ предлагает три основных механизма для подтверждения личности:

дистанционно на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью «Дія.Підпис». Пошаговую инструкцию, как это сделать найдете здесь.

посредством видеоконференцсвязи через подачу заявки на вебпортале электронных услуг Пенсионного Фонда Украины. Пошаговую инструкцию, как это сделать найдете здесь.

через зарубежное дипломатическое учреждение Украины обратившись для получения документа, удостоверяющего факт нахождения личности в живых. Полученный в Консульстве документ необходимо будет отправить почтовым отправлением в территориальные органы Пенсионного фонда Украины в соответствии с регистрацией места жительства.

В посольстве напомнили, что на территории Польши действуют 5 консульских учреждений в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске. Контакты можно найти по этой ссылке.