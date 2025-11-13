Multi от Минфин
13 ноября 2025, 12:40 Читати українською

Новым министром энергетики может стать глава «Нафтогаза» Корецкий

На должность министра энергетики Украины рассматривают действующего главу НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

На должность министра энергетики Украины рассматривают действующего главу НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого.
Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

По словам собеседника, Корецкий является «наиболее реальным кандидатом», однако окончательное решение будет зависеть от ситуации в «Нафтогазе» и того, «можно ли его отпустить из компании, учитывая состояние энергетического сектора, вопросы защиты и восстановления».

Что известно о Сергее Корецком

Сергей Корецкий возглавил «Нафтогаз» в мае 2025 года после назначения предыдущего руководителя Алексея Чернышева министром национального единства. До этого он более двух лет управлял «Укрнафтой», а еще раньше — сетью автозаправочных станций WOG.

Корецкий родился 14 марта 1978 в Луцке. В 2001 году окончил машиностроительный факультет Луцкого государственного технического университета, а в 2005-м — факультет бизнеса того же заведения.

В 2019 году он прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

С 1997 по 2018 год Корецкий работал в группе компаний Континиум, а с 2013 года занимал должность генерального директора WOG. В апреле 2019 года основал кофейную компанию полного цикла IDEALIST Coffee Co.

9 ноября 2022 года он был назначен директором ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта».

Увольнение Грунчук

Напомним, вчера 12 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку на фоне коррупционного скандала и расследования НАБУ под названием «Мидас».

После ее увольнения исполнять обязанности министра энергетики будет заместитель министра Николай Колесник.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 ноября 2025, 13:07
#
А яке погоняло в нього?:)
І нац приналежність?:)
