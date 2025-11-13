Украина первой в мире применит «Стену дронов» для отражения российских атак

В скором времени в Украине будет установлена первая в своем роде «Стена дронов» — новая оборонная система, которая должна отражать и уничтожать самые опасные типы российского оружия до того, как они достигнут городских районов и гражданских целей. О развертывании системы сообщил основатель западной компании-разработчика Atreyd в комментарии Business Insider.

Систему уже отправили в Украину и она должна заработать несколько недель. Это будет первое известное применение такого типа обороны в боевых условиях, что обеспечит Украине новый уровень защиты от усиленных российских атак с воздуха.

Принцип действия: «Летающее минное поле»

«Стена дронов» состоит из десятков небольших беспилотников, которые, по словам основателя Atreyd, работают «как летающее минное поле из дронов».

Система запускает рой дронов (с видом от первого лица) со специальных наземных платформ после того, как радары представляют потенциальную угрозу. Каждый беспилотник питается от аккумулятора, несет небольшой взрывной заряд и может быть расположен слоями, создавая в небе защитный занавес.

Дроны-перехватчики детонируют вблизи цели (например, ударного дрона или планирующей бомбы), чтобы нейтрализовать угрозу.

Борьба со сложными угрозами

Система разработана для противодействия двум наиболее разрушительным и сложным российским угрозам: ударным дронам (типа Shahed) и планирующим бомбам.

Сначала «Стена дронов» будет защищать города и критическую инфраструктуру. Впоследствии ее могут использовать и ближе к линии фронта для защиты от разрушительных планирующих бомб, которые, как известно, трудно перехватить.

НАТО, внимательно следившее за российскими угрозами, в марте провело конкурс «Innovation Challenge» для украинских и западных оборонных компаний, чтобы они предложили решение по борьбе с этим видом оружия. Финалистом стала компания Atreyd со своей концепцией «Стены дронов».

Технологические особенности и эффективность

Система использует искусственный интеллект, который изменяет структуру «стены», чтобы лучше всего реагировать на обнаруженную траекторию летящего боеприпаса. Система разработана с учетом низких издержек; стоимость перехвата составляет всего несколько тысяч долларов, а недетонирующие дроны могут вернуться на свои пусковые платформы для дальнейшего использования в миссии противовоздушной обороны.

По словам компании Atreyd, «Стена дронов» может работать в средах без GPS, поскольку она оснащена предварительно установленной 3D-картой своей зоны ответственности, что является примечательной особенностью, учитывая широкое использование радиоэлектронной борьбы и глушение сигнала на полях сражений в Украине.

Дроны могут работать на высоте нескольких тысяч метров и оснащены технологией идентификации для предотвращения инцидентов с дружеским огнем. И хотя система способна работать полностью автономно, человек все еще может управлять системой и нажать кнопку аварийного отключения.

Atreyd сообщила, что один солдат обычно может управлять около 100 дронами — военным не нужны никакие специальные квалификации и они не должны быть опытными пилотами дронов. Их только научат работать с системой и при необходимости активировать аварийное отключение.

100% успех в испытаниях

По словам Atreyd, «Стена дронов» имеет 100% успех в испытаниях. Но ее развертывание в Украине станет первым случаем, когда система столкнется с реальными боевыми условиями.

Разработчик уверен, что система будет эффективна даже против новых модернизаций российского оружия, оснащенного реактивными двигателями.

В Украине «Стена дронов» может быть использована для защиты городов, энергетической инфраструктуры и других гражданских районов, регулярно терпящих обстрелы от разрушительных российских атак.

Разработчик не раскрыл точное место развертывания «Стены дронов» в Украине по соображениям безопасности, но отметил, что система будет постоянно дислоцирована и может быть расширена за счет дронов, изготовленных в Украине.

Atreyd уже имеет контракт на поставку по меньшей мере с одним членом НАТО и организовала производственные линии во Франции и Украине, планируя вскоре расширить их в США.

Основатель компании подчеркнул, что НАТО должна быть готова к новым вызовам в сфере вооружений. Если Североатлантический союз окажется неподготовленным, то потерпит серьезное поражение.