Укрпочта будет доставлять не только письма, но и продукты из АТБ

Укрпочта и сеть продуктовых маркетов АТБ объединились, чтобы обеспечить базовыми продуктами жителей самых отдаленных регионов. Об этом говорится в сообщении компании.

Что предлагают украинцам

АТБ предлагает украинцам доступную продуктовую корзину, а Укрпочта имеет более 26 тысяч точек присутствия, включая стационарные, передвижные отделения и вскоре почтаматы, чтобы доставить все необходимое, куда угодно.

Все, кто сделает заказ с сайта АТБ, сможет воспользоваться бесплатной доставкой в отделение Укрпочты в любой город, село или общину.

Почему это важно

Такой партнерский проект обеспечит доступность товаров для 100% населения и откроет для ритейла сегмент «непокрытых» регионов.

Теперь люди, жившие вне зоны современной розничной логистики, смогут получить продуктовый набор по выгодной цене — вместе с товарами для дома, быта или гигиены — прямо в почтовом отделении.

Отметим, что воспользоваться бесплатной доставкой можно до 30 ноября. Для этого нужно сделать заказ у АТБ на сумму от 299 грн и весом до 30 кг.