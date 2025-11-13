Курсы валют: Евро в банках и обменниках подскочил

В четверг, 13 ноября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро добавил 11 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 11 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро прибавил 7 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,25 грн. Евро покупают за 48,41 грн, а продают за 49,12 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,06−42,15, евро — 48,87−49,07 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,07−42,10 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,86−48,87 грн/евро.

