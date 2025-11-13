В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Гибридные авто стали новым трендом: украинцы все активнее выбирают HEV и PHEV
Какие модели выбирают украинцы
- Доля новых автомобилей в этом количестве составила 53% против 63% в октябре прошлого года. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (377 ед.). Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (95 ед.)
- Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у FORD Escape (79 ед.). Также в лидерской тройке: Fusion US (76 ед.) и TOYOTA RAV-4 (66 ед.).
