Украина ожидает сегодня 6 миллиардов евро от ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2025, 8:10 Читати українською

Украина ожидает сегодня 6 миллиардов евро от ЕС

Украина 13 ноября ожидает очередной транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза в размере 6 млрд евро. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Украина 13 ноября ожидает очередной транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза в размере 6 млрд евро.
Фото: Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Переговоры с EC FIN

Она рассказала о результатах переговоров с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который занимается ERA loans и «репарационным кредитом») Стефани Памис, Хьюго Ферраданс Рамонде и коллегами из представительства ЕС.

«Из хороших новостей — ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Соответственно, рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет», — написала она.

Что с «репарационным кредитом»?

По «репарационному кредиту» — работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета (т.е. всех стран-членов). «Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце I квартала 2026 г., в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования „репарационного кредита“ для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным)», — пояснила Пидласа.

В Брюсселе обсуждается, что предоставление «репарационного кредита» будет сопровождаться условиями продолжения и усиления реформ.

Напомним

На фоне значительного сокращения поддержки со стороны США, МВФ ожидает, что именно ЕС возьмет на себя основную тяжесть финансовых потребностей Украины. Хотя сама программа МВФ ($8 млрд) относительно невелика, ее одобрение является критически важным сигналом для других инвесторов и стран-доноров.

Во время последнего саммита лидеры ЕС как уступки Бельгии «размыли» формулировку в финальном решении, заменив упоминание о €140 млрд на расплывчатое «приглашение Комиссии представить варианты финансовой поддержки». По мнению дипломатов, такие формулировки вряд ли удовлетворят МВФ.

Чтобы усилить финансовые гарантии для Украины, ЕС также пытается убедить Фонд, что Киев не должен возвращать эти €140 миллиардов. Брюссель настаивает, что кредит будет погашен только в том случае, если Кремль прекратит войну и выплатит репарации — сценарий, который считается маловероятным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Денис Денис и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами