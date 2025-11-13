Украина ожидает сегодня 6 миллиардов евро от ЕС

Украина 13 ноября ожидает очередной транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза в размере 6 млрд евро . Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Переговоры с EC FIN

Она рассказала о результатах переговоров с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который занимается ERA loans и «репарационным кредитом») Стефани Памис, Хьюго Ферраданс Рамонде и коллегами из представительства ЕС.

«Из хороших новостей — ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Соответственно, рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет», — написала она.

Что с «репарационным кредитом»?

По «репарационному кредиту» — работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета (т.е. всех стран-членов). «Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце I квартала 2026 г., в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования „репарационного кредита“ для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным)», — пояснила Пидласа.

В Брюсселе обсуждается, что предоставление «репарационного кредита» будет сопровождаться условиями продолжения и усиления реформ.

Напомним

На фоне значительного сокращения поддержки со стороны США, МВФ ожидает, что именно ЕС возьмет на себя основную тяжесть финансовых потребностей Украины. Хотя сама программа МВФ ($8 млрд) относительно невелика, ее одобрение является критически важным сигналом для других инвесторов и стран-доноров.

Во время последнего саммита лидеры ЕС как уступки Бельгии «размыли» формулировку в финальном решении, заменив упоминание о €140 млрд на расплывчатое «приглашение Комиссии представить варианты финансовой поддержки». По мнению дипломатов, такие формулировки вряд ли удовлетворят МВФ.

Чтобы усилить финансовые гарантии для Украины, ЕС также пытается убедить Фонд, что Киев не должен возвращать эти €140 миллиардов. Брюссель настаивает, что кредит будет погашен только в том случае, если Кремль прекратит войну и выплатит репарации — сценарий, который считается маловероятным.