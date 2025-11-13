Visa ввела возможность выплат бизнесом на стейблкоин-кошельки получателей

Компания Visa объявила о запуске пилотного проекта, что позволит бизнесу и платформам присылать выплаты непосредственно на стейблкоин-кошельки получателей. Об этом идет речь в сообщении Visa.

Что это значит для бизнеса

Предприятия, пользующиеся платформой международных переводов Visa Direct, могут финансировать выплаты в фиатной валюте, а получить их можно в стейблкоинах, обеспеченных долларом США, таких как USDC.

Этот проект делает глобальные выплаты еще более доступными и расширяет возможности Visa Direct для креаторов, фрилансеров и маркетплейсов, предоставляя им средство накопления и более быстрый доступ к средствам даже в странах с валютной волатильностью или ограниченной банковской инфраструктурой.

По данным нового исследования «Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report», быстрый доступ к средствам является основным фактором, из-за которого цифровые креаторы выбирают электронные способы оплаты. 57% опрошенных считают мгновенный доступ к деньгам главным преимуществом цифровых выплат за создание контента.

Какие преимущества выплат в стейблкоинах через Visa Direct

быстрые трансграничные выплаты без привязки к операционному времени банков и задержек при международных переводах

стабильная стоимость, привязанная к доллару США, обеспечивает предсказуемость

каждый перевод прозрачно фиксируется в блокчейне

пользователи могут хранить, тратить или конвертировать стейблкоины.

Для кого подходит

Данная услуга подходит для международного бизнеса, маркетплейсов, платформ для фрилансеров или креаторов и финтех-компаний, а также для получателей, имеющих совместный стейблкоин-кошелек и прошедших идентификацию клиента и проверку на соблюдение требований по предотвращению отмывания средств (KYC/AML).