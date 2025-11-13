Компания Visa объявила о запуске пилотного проекта, что позволит бизнесу и платформам присылать выплаты непосредственно на стейблкоин-кошельки получателей. Об этом идет речь в сообщении Visa.
Visa ввела возможность выплат бизнесом на стейблкоин-кошельки получателей
Что это значит для бизнеса
Предприятия, пользующиеся платформой международных переводов Visa Direct, могут финансировать выплаты в фиатной валюте, а получить их можно в стейблкоинах, обеспеченных долларом США, таких как USDC.
Этот проект делает глобальные выплаты еще более доступными и расширяет возможности Visa Direct для креаторов, фрилансеров и маркетплейсов, предоставляя им средство накопления и более быстрый доступ к средствам даже в странах с валютной волатильностью или ограниченной банковской инфраструктурой.
По данным нового исследования «Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report», быстрый доступ к средствам является основным фактором, из-за которого цифровые креаторы выбирают электронные способы оплаты. 57% опрошенных считают мгновенный доступ к деньгам главным преимуществом цифровых выплат за создание контента.
Какие преимущества выплат в стейблкоинах через Visa Direct
- быстрые трансграничные выплаты без привязки к операционному времени банков и задержек при международных переводах
- стабильная стоимость, привязанная к доллару США, обеспечивает предсказуемость
- каждый перевод прозрачно фиксируется в блокчейне
- пользователи могут хранить, тратить или конвертировать стейблкоины.
Для кого подходит
Данная услуга подходит для международного бизнеса, маркетплейсов, платформ для фрилансеров или креаторов и финтех-компаний, а также для получателей, имеющих совместный стейблкоин-кошелек и прошедших идентификацию клиента и проверку на соблюдение требований по предотвращению отмывания средств (KYC/AML).
