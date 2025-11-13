Отставка министров: Галущенко и Гринчук уходят с должностей руководителей Минюста и Минэнерго

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2025, 8:00 Читати українською

Отставка министров: Галущенко и Гринчук уходят с должностей руководителей Минюста и Минэнерго

Министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции, ранее возглавлявший Минэнерго, Герман Галущенко подали заявления об увольнении. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции, ранее возглавлявший Минэнерго, Герман Галущенко подали заявления об увольнении.
Фото: Министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отставка министров

«Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать в пользу государства, которую я делала за последние 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста», — написала Гринчук.

Она подчеркнула, что в рамках ее профессиональной деятельности никаких нарушений законодательства не было и не может быть в принципе. Относительно домыслов о ее личных отношениях она отметила, что любые спекуляции на эту тему неуместны, а время расставит все на свои места.

Свириденко сообщила, что внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об освобождении от должностей министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

По ее словам, не только Гринчук, но и Галущенко написал заявление.

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об увольнении министерства энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко во вторник, 18 ноября.

Читайте также: Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции

Какая причина отставки

Отставка Гринчук связана с тем, что из «пленок Миндича» (записей НАБУ, сделанных в ходе расследования вероятной коррупции в Энергоатоме) стало известно, что перед назначением на должность министра она, вероятно, проходила собеседование у одного из подозреваемых.

12 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что министр энергетики (а также другой фигурант пленок, министр юстиции Герман Галущенко) не может оставаться в должности из-за потери доверия.

Скандал с Энергоатомом

Утром, 10 ноября, СМИ сообщили об обысках у друга президента и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича. Сам он сбежал из страны за несколько часов до обысков. В тот же день обыски провели у экс-министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас возглавляет Минюст.

Впоследствии НАБУ обнародовало материалы, собранные в рамках операции «Мидас», целью которой является разоблачение коррупции в сфере энергетики на высоком уровне. Среди фигурантов преступной схемы, кроме Галущенко, оказались Миндич, топ-чиновник «Энергоатома» Дмитрий Басов, экс-советник министра энергетик Игорь Миронюк и другие.

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявления с требованием уволить министра юстиции Германа Галущенко и приближенную к нему министра энергетики Светлану Гринчук. Последняя по данным депутата является представителем интересов Тимура Миндича в правительстве, где до этого представляла его интересы в должности Министра экологии.

Соответствующие лица выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности, «Энергоатом»: организаторы получали до 15% стоимости контрактов компании в виде взяток, а «откат» платили контрагенты, которых им навязывали участники схемы.

В общем, фигурантам удалось «отмыть» 100 миллионов долларов, легализуя их через отдельный офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего депутата Андрея Деркача.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
red162
red162
13 ноября 2025, 9:21
#
100 мільйонів доларів відмили і відставка)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами