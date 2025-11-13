Отставка министров: Галущенко и Гринчук уходят с должностей руководителей Минюста и Минэнерго

Министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции, ранее возглавлявший Минэнерго, Герман Галущенко подали заявления об увольнении. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отставка министров

«Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать в пользу государства, которую я делала за последние 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста», — написала Гринчук.

Она подчеркнула, что в рамках ее профессиональной деятельности никаких нарушений законодательства не было и не может быть в принципе. Относительно домыслов о ее личных отношениях она отметила, что любые спекуляции на эту тему неуместны, а время расставит все на свои места.

Свириденко сообщила, что внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об освобождении от должностей министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

По ее словам, не только Гринчук, но и Галущенко написал заявление.

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об увольнении министерства энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко во вторник, 18 ноября.

Какая причина отставки

Отставка Гринчук связана с тем, что из «пленок Миндича» (записей НАБУ, сделанных в ходе расследования вероятной коррупции в Энергоатоме) стало известно, что перед назначением на должность министра она, вероятно, проходила собеседование у одного из подозреваемых.

12 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что министр энергетики (а также другой фигурант пленок, министр юстиции Герман Галущенко) не может оставаться в должности из-за потери доверия.

Скандал с Энергоатомом

Утром, 10 ноября, СМИ сообщили об обысках у друга президента и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича. Сам он сбежал из страны за несколько часов до обысков. В тот же день обыски провели у экс-министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас возглавляет Минюст.

Впоследствии НАБУ обнародовало материалы, собранные в рамках операции «Мидас», целью которой является разоблачение коррупции в сфере энергетики на высоком уровне. Среди фигурантов преступной схемы, кроме Галущенко, оказались Миндич, топ-чиновник «Энергоатома» Дмитрий Басов, экс-советник министра энергетик Игорь Миронюк и другие.

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявления с требованием уволить министра юстиции Германа Галущенко и приближенную к нему министра энергетики Светлану Гринчук. Последняя по данным депутата является представителем интересов Тимура Миндича в правительстве, где до этого представляла его интересы в должности Министра экологии.

Соответствующие лица выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности, «Энергоатом»: организаторы получали до 15% стоимости контрактов компании в виде взяток, а «откат» платили контрагенты, которых им навязывали участники схемы.

В общем, фигурантам удалось «отмыть» 100 миллионов долларов, легализуя их через отдельный офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего депутата Андрея Деркача.