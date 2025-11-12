Multi от Минфин
українська
12 ноября 2025, 18:28

Энергетические советы на зиму: как обезопасить дом и технику

Несмотря на героические усилия энергетиков и поддержку партнеров, Украина вошла в осенне-зимний период практически без запаса прочности из-за массированных ударов рф по объектам генерации, сетям и газовой инфраструктуре. Хотя полный блэкаут врагу вызвать не удастся благодаря мощности комплекса и самоотверженности работников, риск новых атак остается крайне высоким. Всех потребителей призывают быть готовыми к возможным отключениям — как плановым, так и аварийным. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в своей колонке для ЭП предлагает ряд практических советов, как минимизировать риски для собственного оборудования. «Минфин» выбрал главное.

Энергетические советы на зиму: как обезопасить дом и технику

Потребление электроэнергии

1. Проверьте все предохранители. Они представляют собой неотделимую часть любой электросистемы и обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замыканий.

Используйте только исправные, оригинальные проектные предохранители.

2. Не превышайте допустимую мощность.

Ориентируйтесь на показатели, указанные в проектной документации и технических условиях.

3. Дополнительное оборудование (генераторы, аккумуляторы, павербанки и т. п.) должно подключаться исключительно в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и инструкций изготовителя.

Следует иметь такие устройства в достаточном количестве.

4. Выключайте из розеток все приборы, когда они не используются.

Особенно зарядные устройства — очень чувствительны к перепадам напряжения.

В лучшем случае могут сгореть, в худшем — стать причиной возгорания.

5. Экономьте электроэнергию. Особенно в часы утренних и вечерних пиков.

Это поможет энергетикам сбалансировать систему, избежать региональных блэкаутов и сократить продолжительность возможных отключений.

Потребление тепловой энергии

1. Утеплите помещения и здания.

Качественное утепление уменьшает потери тепла и расходы на отопление — иногда вдвое или больше.

2. Проверьте отопительные системы.

Все элементы — задвижки, краны, вентили — должны быть исправны, промаркированы и пригодны к работе.

Это касается как централизованного теплоснабжения, так и систем в многоквартирных или частных домах.

3. Обеспечьте резервное питание котлов.

Районные и квартальные котельные должны быть оборудованы генераторами или аккумуляторами для бесперебойной работы насосов и автоматики.

Индивидуальные котлы — газовые или твердотопливные — также требуют резервного источника питания.

4. Назначьте ответственного за отопительную систему.

В каждом доме должен быть человек, который сможет оперативно отключить систему в случае аварии, слить теплоноситель и предотвратить замерзание труб. Особенно это важно при понижении температуры ниже минус пяти градусов Цельсия.

На общегосударственном уровне необходимо ввести должность первого вице-премьера — кадрового, карьерного, профессионального энергетика, который будет координировать не только предприятия топливно-энергетического комплекса с другими центральными органами государственной власти, связанными с энергетикой, но и взаимодействие с местными органами власти на уровне общин, городов и областей.

Следует организовать на государственном уровне закупку крупногабаритного оборудования (трансформаторов, выключателей, кабельной продукции и т. п.) для оперативного обеспечения энергетических предприятий стоимостным, искусственно изготовленным оборудованием с отсрочкой оплаты.

Эти функции может выполняться Государственным агентством по управлению резервами.

На мой взгляд, вышеуказанные меры могут ускорить работы по восстановлению и сохранению украинской энергетической инфраструктуры и значительно снизить негативные последствия для потребителей всех категорий даже в случае плановых или аварийных отключений после ракетных или дроновых атак.

Они дадут энергетикам время на ремонт и восстановление оборудования.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
