Несмотря на героические усилия энергетиков и поддержку партнеров, Украина вошла в осенне-зимний период практически без запаса прочности из-за массированных ударов рф по объектам генерации, сетям и газовой инфраструктуре. Хотя полный блэкаут врагу вызвать не удастся благодаря мощности комплекса и самоотверженности работников, риск новых атак остается крайне высоким. Всех потребителей призывают быть готовыми к возможным отключениям — как плановым, так и аварийным. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в своей колонке для ЭП предлагает ряд практических советов, как минимизировать риски для собственного оборудования. «Минфин» выбрал главное.
Энергетические советы на зиму: как обезопасить дом и технику
Потребление электроэнергии
1. Проверьте все предохранители. Они представляют собой неотделимую часть любой электросистемы и обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Используйте только исправные, оригинальные проектные предохранители.
2. Не превышайте допустимую мощность.
Ориентируйтесь на показатели, указанные в проектной документации и технических условиях.
3. Дополнительное оборудование (генераторы, аккумуляторы, павербанки
Следует иметь такие устройства в достаточном количестве.
4. Выключайте из розеток все приборы, когда они не используются.
Особенно зарядные устройства — очень чувствительны к перепадам напряжения.
В лучшем случае могут сгореть, в худшем — стать причиной возгорания.
5. Экономьте электроэнергию. Особенно в часы утренних и вечерних пиков.
Это поможет энергетикам сбалансировать систему, избежать региональных блэкаутов и сократить продолжительность возможных отключений.
Потребление тепловой энергии
1. Утеплите помещения и здания.
Качественное утепление уменьшает потери тепла и расходы на отопление — иногда вдвое или больше.
2. Проверьте отопительные системы.
Все элементы — задвижки, краны, вентили — должны быть исправны, промаркированы и пригодны к работе.
Это касается как централизованного теплоснабжения, так и систем в многоквартирных или частных домах.
3. Обеспечьте резервное питание котлов.
Районные и квартальные котельные должны быть оборудованы генераторами или аккумуляторами для бесперебойной работы насосов и автоматики.
Индивидуальные котлы — газовые или твердотопливные — также требуют резервного источника питания.
4. Назначьте ответственного за отопительную систему.
В каждом доме должен быть человек, который сможет оперативно отключить систему в случае аварии, слить теплоноситель и предотвратить замерзание труб. Особенно это важно при понижении температуры ниже минус пяти градусов Цельсия.
На общегосударственном уровне необходимо ввести должность первого вице-премьера — кадрового, карьерного, профессионального энергетика, который будет координировать не только предприятия топливно-энергетического комплекса с другими центральными органами государственной власти, связанными с энергетикой, но и взаимодействие с местными органами власти на уровне общин, городов и областей.
Следует организовать на государственном уровне закупку крупногабаритного оборудования (трансформаторов, выключателей, кабельной продукции
Эти функции может выполняться Государственным агентством по управлению резервами.
На мой взгляд, вышеуказанные меры могут ускорить работы по восстановлению и сохранению украинской энергетической инфраструктуры и значительно снизить негативные последствия для потребителей всех категорий даже в случае плановых или аварийных отключений после ракетных или дроновых атак.
Они дадут энергетикам время на ремонт и восстановление оборудования.
