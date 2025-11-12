Multi от Минфин
12 ноября 2025, 18:22

Европейские акции достигли рекордных максимумов на фоне прогресса по «шатдауну» в США

Европейские фондовые рынки в среду, 12 ноября, обновили исторические максимумы. Оптимизм инвесторов вызван ожиданием завершения рекордно длительного «шатдауна» правительства США и устойчивым потоком положительных корпоративных отчетов, особенно в секторах здравоохранения и предметов роскоши. Об этом сообщает Euronews.

Европейские фондовые рынки в среду, 12 ноября, обновили исторические максимумы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Оптимизм из Вашингтона

Общеевропейский индекс STOXX 600 в среду утром вырос на 0,5% до исторического максимума 583,4 пункта, при этом все основные биржи региона находились в «зеленой зоне».

Настроения инвесторов улучшились после того, как Сенат США одобрил временный законопроект о финансировании, открывающий путь к прекращению 43-дневного «шатдауна». Рынки ожидают, что в ближайшие дни документ получит полное одобрение.

Лидерами роста в Европе стали акции сектора здравоохранения (после положительной аналитической записки по Novo Nordisk) и сектора товаров роскоши (на фоне спекуляций о расширении деятельности Louis Vuitton в Китае).

Британский рынок: политические риски и корпоративный успех

Лондонский индекс FTSE 100 также вырос, приблизившись к отметке 10 000 пунктов и торгуясь на новых рекордных максимумах. Британские инвесторы проигнорировали ночную волатильность в технологическом секторе в США и Азии.

Однако на долговом рынке Великобритании наблюдалась напряженность: доходность государственных облигаций (gilts) резко выросла. Инвесторы обеспокоены политической нестабильностью и возможностью давления на премьер-министра Кира Стармера и канцлера Рэйчел Ривз с требованием уйти в отставку после представления бюджета.

Среди отдельных британских компаний:

  • SSE: Акции энергетической компании взлетели на 12% после объявления амбициозного инвестиционного плана в размере £33 млрд (€37,5 млрд) до 2027 года. План будет частично финансироваться за счет выпуска новых акций на £2 млрд.
  • BAE Systems: Оборонный гигант сообщил о высоких результатах, получив в этом году заказов на сумму более £27 млрд (€30,6 млрд), и подтвердил свой годовой прогноз роста прибыли. Компания планирует вернуть акционерам около £1,5 млрд в 2025 году.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
