Европейские акции достигли рекордных максимумов на фоне прогресса по «шатдауну» в США

Европейские фондовые рынки в среду, 12 ноября, обновили исторические максимумы. Оптимизм инвесторов вызван ожиданием завершения рекордно длительного «шатдауна» правительства США и устойчивым потоком положительных корпоративных отчетов, особенно в секторах здравоохранения и предметов роскоши. Об этом сообщает Euronews.

Оптимизм из Вашингтона

Общеевропейский индекс STOXX 600 в среду утром вырос на 0,5% до исторического максимума 583,4 пункта, при этом все основные биржи региона находились в «зеленой зоне».

Настроения инвесторов улучшились после того, как Сенат США одобрил временный законопроект о финансировании, открывающий путь к прекращению 43-дневного «шатдауна». Рынки ожидают, что в ближайшие дни документ получит полное одобрение.

Лидерами роста в Европе стали акции сектора здравоохранения (после положительной аналитической записки по Novo Nordisk) и сектора товаров роскоши (на фоне спекуляций о расширении деятельности Louis Vuitton в Китае).

Британский рынок: политические риски и корпоративный успех

Лондонский индекс FTSE 100 также вырос, приблизившись к отметке 10 000 пунктов и торгуясь на новых рекордных максимумах. Британские инвесторы проигнорировали ночную волатильность в технологическом секторе в США и Азии.

Однако на долговом рынке Великобритании наблюдалась напряженность: доходность государственных облигаций (gilts) резко выросла. Инвесторы обеспокоены политической нестабильностью и возможностью давления на премьер-министра Кира Стармера и канцлера Рэйчел Ривз с требованием уйти в отставку после представления бюджета.

Среди отдельных британских компаний: