НБУ определил новые курсы доллара и евро на четверг, 13 ноября. Согласно сообщению регулятора, гривна подешевела на 3 копейки к доллару США и на 4 копейки к евро.
Официальный курс валют на четверг: Нацбанк ослабил гривну в парах с долларом и евро
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,0377 грн. Это на 3 копейки больше, чем в среду (42,0139).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,6544, что на 4 копейки больше, чем в среду (48,6101).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,4937 (в среду курс был 11,5036).
