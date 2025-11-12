Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 ноября 2025, 17:07 Читати українською

Прогноз Goldman Sachs на 10 лет: Мировые акции принесут 7,7% годовых

Инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал свой долгосрочный прогноз, ожидая «солидных долгосрочных доходов» от мировых фондовых рынков в течение следующего десятилетия. Банк прогнозирует, что среднегодовая прибыль от глобальных акций составит 7,7% в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает Investing.

Прогноз Goldman Sachs на 10 лет: Мировые акции принесут 7,7% годовых
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В отчете «Building Long-Term Returns» (Формирование долгосрочных доходов) аналитик Goldman Питер Оппенхаймер отметил, что этот показатель «близок к историческому среднему значению», несмотря на нынешние повышенные оценки рынка.

Драйверы роста и региональные отличия

Goldman Sachs использует модель, согласно которой общая прибыль состоит из роста доходов компаний (Earnings Per Share, EPS), изменения оценки (мультипликаторов) и дивидендной доходности.

  • Главный двигатель: Основным источником доходности остается рост доходов. Ожидается, что глобальные доходы (включая выкуп акций) будут расти примерно на 6% в год.
  • Дивиденды: Остальные прибыли обеспечат дивиденды, тогда как оценка акций, вероятно, «умеренно снизится с текущих максимумов».

Региональные перспективы

Прогнозы банка существенно разнятся в зависимости от региона.

Высокую годовую доходность — 10,9% — должны принести развивающиеся рынки (Emerging Markets), благодаря сильному росту доходов компаний в Китае и Индии. Ненамного отстает Азия (без Японии) с ожидаемым показателем 10,3% годовых, поддерживаемым значительным ростом доходов и стабильной дивидендной доходностью.

Япония также выделяется с прогнозом в 8,2%, что обусловлено как ростом доходов, так и политически обусловленным улучшением выплат акционерам.

Европа ожидает получить 7,1% годовой прибыли, которая примерно поровну будет обеспечена ростом доходов компаний и возвратом средств акционерам.

Самые светлые перспективы в рамках развитых рынков показывают акции США, для которых прогнозируется 6,5% годовых. Эта прибыль будет полностью обеспечена ростом доходов и скромными дивидендами, тогда как выкуп акций будет компенсировать любое потенциальное давление на оценку.

Рекомендации для инвесторов

Goldman Sachs советует инвесторам диверсифицировать портфели, выходя за пределы США, с акцентом на развивающиеся рынки. Это обусловлено высоким номинальным ростом ВВП в этих регионах и продолжением реформ.

Аналитики также отметили, что потенциальное ослабление доллара США может поддержать прибыльность неамериканских акций, поскольку исторически периоды слабости доллара совпадали с более высокими результатами международных рынков.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает WhiteSwan и 2 незарегистрированных посетителя.
