Прогноз Goldman Sachs на 10 лет: Мировые акции принесут 7,7% годовых

Инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал свой долгосрочный прогноз, ожидая «солидных долгосрочных доходов» от мировых фондовых рынков в течение следующего десятилетия. Банк прогнозирует, что среднегодовая прибыль от глобальных акций составит 7,7% в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает Investing.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В отчете «Building Long-Term Returns» (Формирование долгосрочных доходов) аналитик Goldman Питер Оппенхаймер отметил, что этот показатель «близок к историческому среднему значению», несмотря на нынешние повышенные оценки рынка.

Драйверы роста и региональные отличия

Goldman Sachs использует модель, согласно которой общая прибыль состоит из роста доходов компаний (Earnings Per Share, EPS), изменения оценки (мультипликаторов) и дивидендной доходности.

Главный двигатель: Основным источником доходности остается рост доходов. Ожидается, что глобальные доходы (включая выкуп акций) будут расти примерно на 6% в год.

Дивиденды: Остальные прибыли обеспечат дивиденды, тогда как оценка акций, вероятно, «умеренно снизится с текущих максимумов».

Региональные перспективы

Прогнозы банка существенно разнятся в зависимости от региона.

Высокую годовую доходность — 10,9% — должны принести развивающиеся рынки (Emerging Markets), благодаря сильному росту доходов компаний в Китае и Индии. Ненамного отстает Азия (без Японии) с ожидаемым показателем 10,3% годовых, поддерживаемым значительным ростом доходов и стабильной дивидендной доходностью.

Япония также выделяется с прогнозом в 8,2%, что обусловлено как ростом доходов, так и политически обусловленным улучшением выплат акционерам.

Европа ожидает получить 7,1% годовой прибыли, которая примерно поровну будет обеспечена ростом доходов компаний и возвратом средств акционерам.

Самые светлые перспективы в рамках развитых рынков показывают акции США, для которых прогнозируется 6,5% годовых. Эта прибыль будет полностью обеспечена ростом доходов и скромными дивидендами, тогда как выкуп акций будет компенсировать любое потенциальное давление на оценку.

Рекомендации для инвесторов

Goldman Sachs советует инвесторам диверсифицировать портфели, выходя за пределы США, с акцентом на развивающиеся рынки. Это обусловлено высоким номинальным ростом ВВП в этих регионах и продолжением реформ.

Аналитики также отметили, что потенциальное ослабление доллара США может поддержать прибыльность неамериканских акций, поскольку исторически периоды слабости доллара совпадали с более высокими результатами международных рынков.