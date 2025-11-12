Multi от Минфин
12 ноября 2025, 16:55

Инфляция в Индии обновила антирекорд — самый низкий уровень с 1999 года

Потребительская инфляция в Индии снизилась до 0,3% в годовом исчислении в октябре, достигнув самого низкого уровня с ноября 1999 года, согласно последним данным. Об этом пишет investing.

Потребительская инфляция в Индии снизилась до 0,3% в годовом исчислении в октябре, достигнув самого низкого уровня с ноября 1999 года, согласно последним данным.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Снижение инфляции

Показатель инфляции за октябрь представляет собой значительное снижение по сравнению с сентябрьским показателем в 1,5% и оказался ниже рыночных ожиданий. Аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 0,5%, а некоторые прогнозы достигали 0,6%.

Поскольку инфляция сейчас находится значительно ниже целевого показателя Резервного банка Индии в 4% и ожидается, что она останется ниже этого порога в ближайшие кварталы, центральный банк, по-видимому, готов возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Читайте также: Индия продвигает рупию в качестве международной валюты для расчетов

Ожидается, что РБИ реализует дополнительные снижения процентных ставок начиная с декабря, после этого существенного снижения потребительских цен.

Почти 26-летний минимум инфляции предоставляет индийским политикам повышенную гибкость для поддержки экономического роста через корректировки денежно-кредитной политики, поскольку ценовое давление продолжает ослабевать по всей экономике.

Индия выходит в лидеры мировой экономики

Как писал ранее «Минфин», Резервный банк Индии (RBI) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% впервые за пять лет.

Индия прошла пик инфляции в октябре 2024 года и с тех пор она устойчиво снижается — в декабре она составила на 5,22%, пишет CNBC. Целевой диапазон по инфляции у местного центробанка составляет 2−6%, а таргет — 4%.

Также индийский ЦБ снизил прогноз роста ВВП страны на финансовый 2025 год до 6,7%, как и прогноз инфляции — до 4,2%.

По данным Всемирного банка, в 2024 году ВВП Индии составил 3, 912 трлн долларов США, а это 3,69% всей мировой экономики. Процент прироста ВВП Индии за 2024 год — 7,8%.

ВВП на душу населения в Индии —2396 долларов. В сравнении с другими государствами это немного: Индия входит во вторую сотню стран по показателю. Это демонстрирует диссонанс: с одной стороны, крупнейшая экономика мира, с другой — низкий показатель ВВП на душу населения: при богатстве страны низкий уровень жизни.

По оценке Всемирного банка, прогноз роста экономики Индии на 2025—2026 годы улучшен с 6,3 до 6,5%. Это самые интенсивные темпы роста на фоне остальных стран. Развитию экономики способствуют растущее потребление, рост экономической активности, налоговые изменения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
