JPMorgan запустил токен JPM Coin, который обеспечивается банковскими депозитами

Банковский гигант JPMorgan официально запустил свой долларовый депозитный токен JPM Coin (JPMD) для институциональных клиентов на блокчейне второго уровня Base. Этот шаг, следующий за месяцами тестирования, знаменует собой один из важнейших этапов интеграции традиционных финансов в публичные блокчейн-сети. Об этом 12 ноября сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Завершение пилота и запуск

После успешного завершения пилотного проекта, инициированного в июне, подразделение Kinexys by JPMorgan сделало JPMD доступным для круглосуточных и почти мгновенных расчетов. Это позволяет институциональным клиентам банка отправлять и получать токен непосредственно в сети Base.

JPMorgan сообщил, что крупные финансовые игроки, в частности B2C2,Coinbase и Mastercard, уже успешно провели тестовые транзакции с использованием токена.

Банковский депозит на блокчейне

В отличие от распространенных стейблкоинов (таких как USDT или USDC), JPM Coin не является стейблкоином. Это депозитный токен, который является прямым цифровым представлением существующих банковских депозитов клиентов в JPMorgan.

Эта модель разработана специально для институциональных клиентов и полностью поддерживается банковской инфраструктурой, включая строгие процедуры KYC и соответствие регуляторным требованиям. Главная цель — обеспечить высокую скорость и эффективность нативных ончейн-платежей.

Запуск на Base — это только первый шаг. Согласно сообщению Bloomberg, JPMorgan намерен расширить доступность своего депозитного токена на другие блокчейны.

Депозитный токен против стейблкоина

Ключевое отличие запущенного JPMD от стейблкоинов заключается в его природе и регулировании.