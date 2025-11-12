Multi от Минфин
12 ноября 2025, 15:10

Глава ФРС Барр: ИИ изменит экономику, но результаты будут разными

Глава Федеральной резервной системы Майкл Барр заявил, что искусственный интеллект может трансформировать экономику, но при этом дает иные результаты. Об этом пишет Cryptopolitan.

Что изменит ИИ

Выступая на Сингапурском фестивале финансовых технологий, глава ФРС подчеркнул, что внедрение алгоритмов ИИ может расширить существующие роли и задачи, а также привести к радикальным изменениям в сфере отдыха и работы, способствуя повышению эффективности.

Он также подчеркнул, что пока еще рано прогнозировать результаты проникновения ИИ в экономику, отметив, что случайным образом могут разворачиваться два сценария, а также возможно возникновение более промежуточных сценариев.

Барр сослался на исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка, которое показало, что технологии искусственного интеллекта вынуждают работодателей сокращать планы по найму. Губернатор предположил, что между сокращением занятости и медленным созданием рабочих мест может существовать связь.

Реформы в области искусственного интеллекта могут изменить денежно-кредитную политику

Руководство ФРС последовательно снижало базовые процентные ставки на последних двух заседаниях после резкого сокращения числа сотрудников летом. Хотя глава ФРС не намекал на краткосрочные изменения в денежно-кредитной политике, недавние публичные заявления показывают, что мнения политиков разделились относительно возможного снижения на треть в декабре.

Губернатор также подчеркнул, что планируемые капиталовложения в центры обработки данных на сумму триллионы долларов могут существенно повлиять на экономику, включая повышение производительности.

Он пояснил, что началась масштабная волна инвестиций в центры обработки данных, которая может привести к привлечению сектором 3 триллионов долларов на развитие инфраструктуры центров обработки данных.

Инвестиции в центры обработки данных

Крупные компании и крупные корпорации начали инвестировать в центры обработки данных.

Дочерняя компания Alphabet Inc., Google, недавно инвестировала 6,4 млрд долларов в облачную инфраструктуру Германии для расширения центров обработки данных. Несмотря на масштаб проекта, технологическая компания не раскрыла подробности инвестиций.

Барр заявил, что приток капитала в центры обработки данных повлияет на экономику, повышая производительность труда и обеспечивая более высокие темпы роста производства, не оказывая чрезмерного давления на инфляцию в долгосрочной перспективе.

Чиновник пояснил, что в достаточно больших масштабах эти изменения могут оказать существенное влияние на денежно-кредитную политику. Он предупредил о риске потерь и корректировок в секторе ИИ, если инвестиции превысят краткосрочный спрос.

Барр также отметил, что ИИ быстро проникает в финансовый сектор, и что результат будет более благоприятным, если риски будут тщательно минимизированы.

По словам главы ФРС, внедрение алгоритмов ИИ в финансовом секторе, по всей видимости, «наиболее сосредоточено в областях, способных повысить операционную эффективность, включая приложения, включающие анализ текста, классификацию и поиск информации внутри компании, а также функции взаимодействия с клиентами».

Центробанки и ИИ

Он отметил, что постоянное развитие и совершенствование ИИ, помогающие функционированию обычных предприятий, являются важнейшими аспектами, вселяющими надежду на повышение производительности труда благодаря этой технологии. Барр посоветовал центральным банкам по всему миру идти в ногу с развитием ИИ, ускоряя внедрение технологий в свою деятельность.

Барр отметил, что Федеральная резервная система предпринимает шаги по эффективному использованию алгоритмов искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что ФРС стремится использовать эффективные инструменты искусственного интеллекта, создав программу и систему управления для использования технологий искусственного интеллекта.

Он отметил, что с энтузиазмом относится к модернизации технологий в рамках внутреннего применения инструментов генеративного ИИ. Он также сообщил, чтоФРС уже применяет инструменты GenAI для создания модульных тестов, перевода устаревшего кода и ускорения миграции в облако.

Барр заявил, что этот прогресс позволил сотрудникам ФРС быстрее достигать различных смежных целей, повышая качество и расширяя возможности разработчиков.

Он прогнозирует, что в будущем ИИ будет играть ключевую роль в американской экономике; поэтому центральный банк выделяет необходимые ресурсы на изучение этой технологии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
