Глава ФРС Барр: ИИ изменит экономику, но результаты будут разными

Глава Федеральной резервной системы Майкл Барр заявил, что искусственный интеллект может трансформировать экономику, но при этом дает иные результаты. Об этом пишет Cryptopolitan.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменит ИИ

Выступая на Сингапурском фестивале финансовых технологий, глава ФРС подчеркнул, что внедрение алгоритмов ИИ может расширить существующие роли и задачи, а также привести к радикальным изменениям в сфере отдыха и работы, способствуя повышению эффективности.

Он также подчеркнул, что пока еще рано прогнозировать результаты проникновения ИИ в экономику, отметив, что случайным образом могут разворачиваться два сценария, а также возможно возникновение более промежуточных сценариев.

Барр сослался на исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка, которое показало, что технологии искусственного интеллекта вынуждают работодателей сокращать планы по найму. Губернатор предположил, что между сокращением занятости и медленным созданием рабочих мест может существовать связь.

Реформы в области искусственного интеллекта могут изменить денежно-кредитную политику

Руководство ФРС последовательно снижало базовые процентные ставки на последних двух заседаниях после резкого сокращения числа сотрудников летом. Хотя глава ФРС не намекал на краткосрочные изменения в денежно-кредитной политике, недавние публичные заявления показывают, что мнения политиков разделились относительно возможного снижения на треть в декабре.

Губернатор также подчеркнул, что планируемые капиталовложения в центры обработки данных на сумму триллионы долларов могут существенно повлиять на экономику, включая повышение производительности.

Он пояснил, что началась масштабная волна инвестиций в центры обработки данных, которая может привести к привлечению сектором 3 триллионов долларов на развитие инфраструктуры центров обработки данных.

Инвестиции в центры обработки данных

Крупные компании и крупные корпорации начали инвестировать в центры обработки данных.

Дочерняя компания Alphabet Inc., Google, недавно инвестировала 6,4 млрд долларов в облачную инфраструктуру Германии для расширения центров обработки данных. Несмотря на масштаб проекта, технологическая компания не раскрыла подробности инвестиций.

Барр заявил, что приток капитала в центры обработки данных повлияет на экономику, повышая производительность труда и обеспечивая более высокие темпы роста производства, не оказывая чрезмерного давления на инфляцию в долгосрочной перспективе.

Чиновник пояснил, что в достаточно больших масштабах эти изменения могут оказать существенное влияние на денежно-кредитную политику. Он предупредил о риске потерь и корректировок в секторе ИИ, если инвестиции превысят краткосрочный спрос.

Барр также отметил, что ИИ быстро проникает в финансовый сектор, и что результат будет более благоприятным, если риски будут тщательно минимизированы.

По словам главы ФРС, внедрение алгоритмов ИИ в финансовом секторе, по всей видимости, «наиболее сосредоточено в областях, способных повысить операционную эффективность, включая приложения, включающие анализ текста, классификацию и поиск информации внутри компании, а также функции взаимодействия с клиентами».

Центробанки и ИИ

Он отметил, что постоянное развитие и совершенствование ИИ, помогающие функционированию обычных предприятий, являются важнейшими аспектами, вселяющими надежду на повышение производительности труда благодаря этой технологии. Барр посоветовал центральным банкам по всему миру идти в ногу с развитием ИИ, ускоряя внедрение технологий в свою деятельность.

Барр отметил, что Федеральная резервная система предпринимает шаги по эффективному использованию алгоритмов искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что ФРС стремится использовать эффективные инструменты искусственного интеллекта, создав программу и систему управления для использования технологий искусственного интеллекта.

Он отметил, что с энтузиазмом относится к модернизации технологий в рамках внутреннего применения инструментов генеративного ИИ. Он также сообщил, чтоФРС уже применяет инструменты GenAI для создания модульных тестов, перевода устаревшего кода и ускорения миграции в облако.

Барр заявил, что этот прогресс позволил сотрудникам ФРС быстрее достигать различных смежных целей, повышая качество и расширяя возможности разработчиков.

Он прогнозирует, что в будущем ИИ будет играть ключевую роль в американской экономике; поэтому центральный банк выделяет необходимые ресурсы на изучение этой технологии.