Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять в целом законопроекты № 14169 и № 14170, имеющие целью расширить систему льгот для отечественных производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Комитет Рады поддержал расширение налоговых и таможенных льгот для производителей БПЛА
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Главная цель
Цель инициативы — удешевить производство, разблокировать ресурсы оборонных предприятий и ускорить поставки современной техники силам безопасности и обороны Украины.
Основные положения законопроектов:
- Расширение применения льгот: Разрешается ввозить комплектующие с освобождением от налогообложения не только для производства и ремонта, но и для модернизации беспилотников.
- Упрощение процедуры: Документы упрощают общие таможенные процедуры.
- Урегулирование использования: Урегулирован вопрос изменения целевого использования импортируемых товаров.
- Льготы для утраченной техники: Предусматриваются льготы для техники, потерянной или уничтоженной во время испытаний или непосредственного боевого применения.
Гетманцев выразил надежду, что коллеги-депутаты поддержат данные законопроекты единогласно.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии