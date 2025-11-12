Комитет Рады поддержал расширение налоговых и таможенных льгот для производителей БПЛА

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять в целом законопроекты № 14169 и № 14170, имеющие целью расширить систему льгот для отечественных производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.