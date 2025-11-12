Google обвинили в слежке с помощью Gemini AI

На компанию Google подали в суд, обвиняя ее в использовании своего помощника с искусственным интеллектом Gemini для незаконного отслеживания частных коммуникаций пользователей Gmail, Chat и Meet. Истцы утверждают, что в октябре Google «тайком» активировал Gemini для всех этих приложений, собирая частные данные «без ведома и согласия пользователей». Об этом сообщает Bloomberg 12 ноября.

Что известно

Согласно коллективному иску, поданному во вторник в федеральный суд в Сан-Хосе, Калифорния, ранее пользователи Gmail, Chat и Meet имели возможность самостоятельно включить функции ИИ. Однако в октябре, как утверждается в иске, Google принудительно активировал Gemini для всех, спрятав возможность отключения глубоко в настройках конфиденциальности.

Истцы утверждают, что если пользователь не найдет и не деактивирует этот инструмент, Google использует Gemini для «доступа и эксплуатации всей записанной истории частных коммуникаций пользователей, включая буквально каждое электронное письмо и вложение, отправленное и полученное в их учетных записях Gmail».

Нарушение закона о конфиденциальности

Иск утверждает, что Google нарушает Калифорнийский закон о вторжении в частную жизнь (CIPA) — закон 1967 года, который запрещает тайное прослушивание и запись конфиденциальных разговоров без согласия всех вовлеченных сторон.