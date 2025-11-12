Японское правительство готовится к валютным интервенциям на фоне падения иены

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма выступила с новым предупреждением относительно «односторонних и быстрых» движений на валютном рынке, поскольку иена ослабла до ключевого порога 155 за доллар . Падение курса усиливает инфляционное давление в стране и приближает рынок к уровням, где власти в последний раз проводили прямые валютные интервенции. Об этом сообщает Bloomberg 12 ноября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Негативные последствия слабой иены

В среду утром иена ослабла до 154,79 за доллар (самый слабый уровень с февраля), но немного откатилась после комментариев министра. «Нельзя отрицать, что негативные аспекты слабой иены становятся все более очевидными», — заявила Катаяма в парламенте, добавив, что правительство «следит за любыми чрезмерными и беспорядочными движениями».

Слабая иена напрямую способствует длительной инфляции в Японии, поскольку удорожает импорт энергоносителей и сырья, от которых страна критически зависит. Катаяма заверила, что правительство будет противодействовать этому с помощью будущего экономического пакета, который будет включать субсидии для снижения зимних счетов за коммунальные услуги и налогов на бензин.

Политика нового правительства и Банка Японии

Возобновление падения иены в значительной степени вызвано политикой нового премьер-министра Санаэ Такаичи. Ее фокус на стимулировании экономического роста питает ожидания, что она не будет давить на Банк Японии (BOJ) с требованием повысить процентные ставки — шаг, который мог бы поддержать иену.

Давление со стороны США

Слабость японской валюты также вызывает беспокойство в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Японию за слабую иену, утверждая, что это дает японским производителям нечестное торговое преимущество. Этот вопрос поднимался во время торговых переговоров между странами.