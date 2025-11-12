Как компании реально используют ИИ в 2025 году — шесть инсайтов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2025, 10:53 Читати українською

Как компании реально используют ИИ в 2025 году — шесть инсайтов

В 2025 году искусственный интеллект не является модным словом — он стал рабочим инструментом бизнеса. Компании используют ИИ не только для автоматизации рутинных процессов, но и для принятия решений, персонализации продуктов, управления рисками и создания новых бизнес-моделей. Топ-6 самых главных инсайтов из отчета McKinsey собрал Консультант по генеративному И И Алексей Минаков.

В 2025 году искусственный интеллект не является модным словом — он стал рабочим инструментом бизнеса.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Высокий интерес к агентам искусственного интеллекта

62% респондентов говорят, что их организации, по крайней мере, экспериментируют с ИИ-агентами. Но использование агентов еще не распространено: у большинства компаний агенты пока действуют в 1−2 функциях, и только до 10% масштабируют их системно.

Стадия экспериментов или пилотирование

88% организаций уже регулярно используют ИИ в по крайней мере одной бизнес-функции. Но почти две трети говорят, что их организации еще не начали масштабировать ИИ по всему предприятию.

Позитивные показатели влияния ИИ на бизнес

64% говорят, что ИИ повысило уровень инноваций в компании. Однако лишь 39% фиксируют влияние ИИ на финансовые показатели преимущественно в пределах отдельных кейсов, а не во всей компании.

ИИ-зрелые компании используют ИИ для трансформаций, а не только для повышения эффективности

McKinsey выделяет только 6% компаний, достигших заметного эффекта (>5% EBIT от ИИ): — в 3,6 раз чаще планируют трансформации — в 2,8 раз чаще редактирующие процессы — в 3 раза чаще имеют поддержку топов — в 5 раз чаще масштабируют агентов — в 4,9 раз чаще — инвестируют >20% цифрового бюджета ИИ.

Ключевые управленческие практики, отличающие успешные во внедрении ИИ компании

  • Human-in-the-loop — определено, когда решение ИИ требует человеческой проверки.
  • AI-стратегия с четкой дорожной картой.
  • Активное участие лидеров во внедрении ИИ.
  • AI-upskilling — обучение персонала.
  • Гибкие product-команды.
  • Налажены процессы быстрой итерации моделей.
  • Единая технологическая архитектура для масштабирования.
  • Интеграция ИИ в бизнес-процессы (не «рядом», а внутри).
  • Качественные data-продукты.
  • Стратегическое планирование персонала на основе новых ролей и изменений в структуре труда.

Усилия по смягчению рисков искусственного интеллекта становятся все более распространенными

51% компаний уже имели негативные последствия от ИИ, чаще всего — из-за неточности моделей (30%). Лидеры обычно ошибаются чаще, но и быстрее учатся и реагируют.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами