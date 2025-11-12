Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Отстранение от должности

Утром 12 ноября правительство решило отстранить Галущенко, а выполнение обязанностей возложить на заместителя министра юстиции по европейской интеграции Людмилу Сугак.

Комментарий Галущенко

Галущенко успел прокомментировать свое отстранение, отметил, что не держится за должность.

«Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — отметил отстраненный министр.

Скандал с Энергоатомом

Утром, 10 ноября, СМИ сообщили об обысках у друга президента и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича. Сам он сбежал из страны за несколько часов до обысков. В тот же день обыски провели у экс-министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас возглавляет Минюст.

Впоследствии НАБУ обнародовало материалы, собранные в рамках операции «Мидас», целью которой является разоблачение коррупции в сфере энергетики на высоком уровне. Среди фигурантов преступной схемы, кроме Галущенко, оказались Миндич, топ-чиновник «Энергоатома» Дмитрий Басов, эксрадник министра энергетик Игорь Миронюк и другие.

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявления с требованием уволить министра юстиции Германа Галущенко и приближенную к нему министерку энергетики Светлану Гринчук. Последняя по данным депутата является представителем интересов Тимура Миндича в правительстве, где до этого представляла его интересы в должности Министра экологии.

Соответствующие лица выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности, «Энергоатом»: организаторы получали до 15% стоимости контрактов компании в виде взяток, а «откат» платили контрагенты, которых им навязывали участники схемы.

В общем, фигурантам удалось «отмыть» 100 миллионов долларов, легализуя их через отдельный офис в центре Киева, принадлежавший семье бывшего депутата Андрея Деркача.