Доступ к американскому рынку: Новая почта готовит открытие отделений в США

Компания «Новая почта» подтвердила планы открытия отделений в США и Финляндии, но пока не называет точные сроки, когда это произойдет. Об этом пишет dev.ua.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят в компании

«Новая почта» уже работает в 16 странах Европы и планирует расширять географию присутствия. Развитие и масштабирование в США является частью нашей стратегии роста на международных рынках, ведь мы стремимся предоставить украинскому бизнесу и частным клиентам максимально простой доступ к американскому рынку", — отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, у компании есть планы и по выходу на скандинавский рынок.

Читайте: Новая почта может заработать в США уже в следующем году

«Выход на рынок Финляндии и стран Скандинавского полуострова также есть в наших планах в рамках развития сети в Европе», — добавили в пресс-службе «Новой почты».

Более подробную информацию об открытии конкретных отделений там пообещали сообщить в социальных сетях и на сайте компании.

Напомним

11 ноября в ряде телеграмм-каналов появилась информация о планируемом вскоре открытии отделений «Новой почты» в США и Финляндии.

Как отметил Климов, цель экспансии Nova — стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.