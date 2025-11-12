Украинским беженцам нужно регистрировать авто в Чехии: Детали

С 1 января 2024 года все находящиеся на территории Чехии украинские автомобили подлежат обязательной регистрации. Это касается даже транспортных средств, которыми пользуются украинцы со статусом временной защиты (ZDP) или визой толерантности. В случае нарушения предусмотрен штраф до 30 000 крон. Об этом пишет издание Visit Ukraine.

Почему нужно регистрировать авто в Чехии

Министерство отмечает, что управление автомобилем без регистрации во время пребывания по программе временной защиты запрещено. Новоприбывшие украинцы имеют 7 дней с момента получения статуса ZDP, чтобы зарегистрировать свое транспортное средство.

При этом менять украинские номерные знаки не обязательно — после успешной регистрации ими можно пользоваться в дальнейшем.

Регистрация позволяет чешским органам контролировать количество иностранных авто, проверять уплату налогов и штрафов, а также обеспечивает точность данных об адресе проживания владельца. Полиция имеет право наложить штраф непосредственно во время проверки, если автомобиль не внесен в реестр.

Как зарегистрировать авто в Чехии

Для регистрации транспортного средства в Чехии необходимо подать в местные транспортные органы следующие документы:

удостоверение личности водителя;

доверенность с нотариальным доказательством (если действует представитель);

украинское свидетельство о регистрации или техпаспорте;

заполненное заявление на регистрацию (бланк выдается на месте или доступен онлайн).

Штрафы и страхование

Игнорирование требования регистрации расценивается как административное правонарушение и наказывается штрафом до 30 000 крон.

Также водителям напоминают об обязательном наличии международного страхового полиса «Зеленая карта», покрывающего ущерб, нанесенный третьим лицам в случае ДТП. Купить его можно как в Украине, так и в Чехии, но обычно дешевле оформить онлайн еще до выезда.

Внедрение обязательной регистрации украинских авто — часть мер, направленных на нормирование пребывания иностранного транспорта в Чехии. Новые правила призваны повысить прозрачность дорожного контроля и уберечь водителей от административных проблем.