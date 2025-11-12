Multi от Минфин
українська
12 ноября 2025, 9:10 Читати українською

Поддержка украинских беженцев: Сколько потратили страны

Европейские страны с начала полномасштабной войны оказали беспрецедентную финансовую помощь украинцам, вынужденным покинуть свои дома. Согласно данным исследования Ukraine Support Tracker, с января 2022 года по август 2025 года общая сумма расходов на поддержку украинских беженцев в Европе составила 137,4 миллиарда евро. Об этом пишет Inpoland.

Европейские страны с начала полномасштабной войны оказали беспрецедентную финансовую помощь украинцам, вынужденным покинуть свои дома.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто и сколько потратил на украинцев

Германияявляется безоговорочным лидером по масштабам помощи: более 1,2 миллиона украинцев получили там убежище, а расходы федерального правительства достигли 36,55 миллиарда евро. Денежные средства направлялись на социальные выплаты, оплату жилья, медицинскую помощь и курсы интеграции.

Польша, приютившая около 1 миллиона человек, потратила 29,3 миллиарда евро, а Чехия — более 8 миллиардов евро на поддержку 397 тысяч переселенцев.

Читайте также: В сентябре в ЕС получили временную защиту больше всего украинцев с 2023 года

Испания направила 8,63 миллиарда евро на содержание почти 248 тысяч украинцев, Франция — 4,46 миллиарда евро для 74 тысяч переселенцев, а Великобритания — 3,83 миллиарда евро, реализуя программу Homes for Ukraine.

Существенные расходы также понесли Румыния (4,17 млрд евро), Италия (3,64 млрд), Швейцария (3,56 млрд) и Бельгия (3,39 млрд).

Временная защита

За сентябрь 2025 года в странах ЕС приняли 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты тем, кто выехал из Украины в результате войны. Это на 49% больше, чем за август 2025 года, и больше всего решений за месяц с августа 2023 года. Наибольший прирост украинцев с временной защитой наблюдался:

  • в Польше (+12 960; +1,3%),
  • Германии (+7585; +0,6%)
  • Чехии (+3455; +0,9%).

Напомним

Европейский Союз уже готовит новый этап политики по временной защите украинцев. Текущая программа будет действовать до 4 марта 2027, после чего беженцы смогут либо перейти к статусу постоянного проживания, либо вернуться в Украину.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Exba
Exba
12 ноября 2025, 10:48
Получается, что Германия и Польша в пересчёте на одного беженца потратили плюс минус одинаковые суммы, но, вроде, на выходе у немцев социальных плюшек больше получилось
financialGenius
financialGenius
12 ноября 2025, 11:10
Польша не могла столько потратить , там беженцы ничего такого и не получали , просто нарисовали цифру или так же как и Украина пилят бюджетные средства или посчитали что медицинское обслуживание платно и выдали своим же врачам доплаты, а в статье расходов отмечено что беженцам . В Германии реально получают деньги за которые можно еду купить . Может там такая же программа как для учителей в Украине — выделили 1500 грн на дилжитал курсы или какие-то еосели или евидновлення для своих с откатами …
financialGenius
financialGenius
12 ноября 2025, 11:11
П.С. Я бы очень смеялся если бы они нарисовали цифру больше чем Германия или Швейцария в относительных величинах)))
