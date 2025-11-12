Поддержка украинских беженцев: Сколько потратили страны

Европейские страны с начала полномасштабной войны оказали беспрецедентную финансовую помощь украинцам, вынужденным покинуть свои дома. Согласно данным исследования Ukraine Support Tracker, с января 2022 года по август 2025 года общая сумма расходов на поддержку украинских беженцев в Европе составила 137,4 миллиарда евро . Об этом пишет Inpoland.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто и сколько потратил на украинцев

Германияявляется безоговорочным лидером по масштабам помощи: более 1,2 миллиона украинцев получили там убежище, а расходы федерального правительства достигли 36,55 миллиарда евро . Денежные средства направлялись на социальные выплаты, оплату жилья, медицинскую помощь и курсы интеграции.

Польша, приютившая около 1 миллиона человек , потратила 29,3 миллиарда евро , а Чехия — более 8 миллиардов евро на поддержку 397 тысяч переселенцев .

Читайте также: В сентябре в ЕС получили временную защиту больше всего украинцев с 2023 года

Испания направила 8,63 миллиарда евро на содержание почти 248 тысяч украинцев, Франция — 4,46 миллиарда евро для 74 тысяч переселенцев, а Великобритания — 3,83 миллиарда евро, реализуя программу Homes for Ukraine.

Существенные расходы также понесли Румыния (4,17 млрд евро), Италия (3,64 млрд), Швейцария (3,56 млрд) и Бельгия (3,39 млрд).

Временная защита

За сентябрь 2025 года в странах ЕС приняли 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты тем, кто выехал из Украины в результате войны. Это на 49% больше, чем за август 2025 года, и больше всего решений за месяц с августа 2023 года. Наибольший прирост украинцев с временной защитой наблюдался:

в Польше (+12 960; +1,3%),

Германии (+7585; +0,6%)

Чехии (+3455; +0,9%).

Напомним

Европейский Союз уже готовит новый этап политики по временной защите украинцев. Текущая программа будет действовать до 4 марта 2027, после чего беженцы смогут либо перейти к статусу постоянного проживания, либо вернуться в Украину.