Как изменились цены на арендуемые квартиры в Киеве и пригороде

Арендные ставки в целом на рынке начали падать с достаточно высокой планки. Так, по итогам сентября, по данным Романа Рябова, скажем, в Голосеевском районе арендованное жилье подорожало на 19,5% (в среднем до 27,5 тысяч гривен), в Подольском — на 13,8% (до 22 760 гривен), в Оболонском — на 8,8% (до 18,5%) тысяч), в Дарницком — на 5,9% (до 18 тысяч), в Деснянском — на 5,5% (до 11,5 тысяч). Об этом говорится в материале «Минфина» « Аренда квартир в Киеве: цены падают, спрос снижается — что ожидать до конца года».

Динамика цен

Меньше всего, по итогам ажиотажного сентября, выросли ценники в Печерском (плюс 1% — до 61 873 гривен) и Шевченковском (плюс 0,6% — до 37 235 гривен) районах. И только в Соломенском районе, несмотря на сентябрьский подъем рынка, ценники упали на 5% (до 19 тысяч). Как говорят риелторы, снижение ставок в этом районе было связано с частыми атаками врага, что снизило количество желающих там поселяться.

Но в целом в Киеве арендуемое жилье за лето и начало осени выросло в цене довольно существенно. Поэтому даже нынешние скидки в 5−7% не вернули ценники на прежний уровень — по крайней мере, пока.

К тому же многие собственники недвижимости выставляют в объявлениях «старые», еще повышенные цены, и дают скидку только в процессе торга под конкретного арендатора.

Поэтому выставляемые на профильных ресурсах объекты, мягко говоря, не производят впечатление «распродажи».

Например, по данным Bird, в Подольском районе, где по аренде 590 предложений, довольно скромная однокомнатная квартира на Виноградаре, правда, с хорошим ремонтом, предлагается за 34 тысячи гривен, а квартира в 145 квадратов на улице Щекавицкой стоит 2 300 долларов.

В экономсегменте позиционируется мало квартир, хотя они тоже есть. Скажем, за 12 тысяч гривен в месяц предлагается однокомнатная квартира площадью 30 квадратов в хрущевке на улице Межовой. За 14 тысяч можно снять однокомнатную квартиру на улице Порика (Виноградарь).

На Троещине (где в аренду выставлено 233 квартиры) выбор более дешевого жилья шире. Скажем, за 10 тысяч можно снять однушку площадью 40 квадратов на улице Милославской. За 11 тысяч предлагается однокомнатная такая же площадь на проспекте Червоной Калины, правда, в квартире довольно старый ремонт. «Минфин» нашел несколько квартир в этом районе за 9,5 тысячи, и одну — за 8,5 тысячи.

На Теремках, где выставлено в аренду 213 квартир, преобладают объекты дороже 20 тысяч. Скажем, единица в 52 квадрата с новым ремонтом предлагается за 21 тысячу гривен. Квартиры в новом ЖК сдаются за 27−80 тысяч гривен.

Что с ценами в пригороде

Для сравнения: в ближайшем пригороде жилье реально снять гораздо дешевле. К примеру, в Вишневом есть предложения за 6 тысяч гривен. За такую сумму можно арендовать двухкомнатную квартиру площадью 52 квадрата, правда, со старым ремонтом. А за 15 тысяч в Вишневом можно снять квартиру в новом ЖК с «автономностью при блекауте». А, скажем, в Чабанах однушка со свежим ремонтом предлагается за 7,5 тысячи гривен. В Вышгороде за 11 тысяч гривен можно арендовать пол дома на две комнаты с твердотопливным котлом.

Фактор цены продолжает «гнать» из Киева многих потенциальных арендаторов. «Особенно охотно рассматривают варианты в пригороде переселенцы, многие из которых работают отдаленно и не привязаны к конкретным локациям», — говорит Пита.

Правда, в пригороде вариантов жилья в аренду не так много. Скажем, в том же Вышгороде всего 45 объектов, в Чабанах — 21.