Правительство Норвегии приостановило действие этических правил, регулирующих деятельность крупнейшего в мире суверенного фонда благосостояния ($2,1 трлн). Этот шаг был вызван опасениями, что решение этического совета о продаже акций Caterpillar Inc. из-за войны в Газе может создать прецедент, который заставит фонд избавиться от своих самых прибыльных активов — акций технологических компаний на сумму до $230 миллиардов. Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, сообщает Bloomberg.

«Шаблон» для распродажи

Решение о приостановке работы Совета по этике, который существовал около 20 лет, было принято после того, как в августе он рекомендовал фонду продать акции Caterpillar Inc., поскольку бульдозеры компании используются Израилем в Газе.

В интервью в Осло бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это решение рисковало стать «шаблоном». Он подтвердил, что Совет по этике уже приступил к работе в отношении технологических компаний.

«Решение по Caterpillar в сочетании с объявлением совета по этике о том, что они начали работу над технологическими компаниями: если соединить эти две вещи, мы оценили, что существует риск того, что действующие правила приведут нас к ситуации, когда Норвегия потенциально может выйти из некоторых крупнейших компаний мира», — сказал Столтенберг.

Министр также назвал решение по Caterpillar «чрезмерным», поскольку оно касается «крошечной части» бизнеса компании, тогда как ее техника широко используется на строительных площадках в самой Норвегии.

Парадокс оружия и давление США

Столтенберг также указал на необходимость переписать этические правила из-за новой геополитической ситуации, которая требует более быстрой реакции фонда. Одной из причин является «парадокс оружия».

Действующие правила запрещают фонду инвестировать в компании, производящие компоненты для ядерного оружия, например, Lockheed Martin (производитель F-35) или BAE Systems.

В то же время правительство Норвегии покупает у этих же компаний истребители F-35 и фрегаты.

«Как ни странно, мы можем перечислять огромные суммы денег компании в качестве платы за F-35 или фрегаты, но мы не можем получить небольшую прибыль от наших инвестиций», — сказал Столтенберг, напомнив, что Норвегия является членом «ядерного сдерживания» НАТО.

Решение о продаже акций Caterpillar вызвало резкую критику со стороны США. Ключевые республиканцы требовали возмездия, в частности введения визовых ограничений для руководителей фонда и дополнительных карательных тарифов для Норвегии.

Однако Столтенберг опроверг, что давление со стороны властей США стало причиной приостановки работы этического совета. Он напомнил о решении фонда в 2006 году выйти из акций Walmart Inc., которое также критиковалось США.

Почему это важно

Это решение является тектоническим сдвигом в мире «этического инвестирования». Норвежский фонд был пионером и мировым лидером этого движения, а его Совет по этике устанавливал стандарты для других инвесторов.

Приостановка работы совета под предлогом «защиты фонда» от распродажи доходных тех-активов демонстрирует, что в новой эре геополитической нестабильности, войн и «холодной войны» с РФ прагматизм и национальная безопасность начинают преобладать над «чистой» этикой.