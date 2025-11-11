Microsoft планирует инвестировать $10 млрд в португальский центр обработки данных ИИ

Американская корпорация Microsoft намерена инвестировать $10 млрд в создание центра обработки данных искусственного интеллекта на побережье Португалии, что станет одной из крупнейших инвестиций компании в Европе в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления компании.

Совместное строительство

Данный ЦОД в Синеше Microsoft строит совместно с португальской компанией Start Campus и британским стартапом Nscale.

В октябре Microsoft уже заключила многолетний контракт на аренду мощностей на площадке в Синеше.

Компания расширяет свою вычислительную инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса на услуги ИИ.

Столкнувшись с нехваткой мощностей, Microsoft недавно подписала соглашения с несколькими поставщиками «neocloud» — компаниями, предлагающими высокопроизводительные облачные вычисления, включая CoreWeave Inc. и Nebius Group NV.

Кроме того, Microsoft планирует также арендовать мощности у Nscale в Норвегии и Великобритании.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что корпорация Microsoft заключила соглашение на $9,7 млрд с оператором центров по обработке данных IREN, предусматривающим доступ к передовым чипам Nvidia.

Ранее «Минфин» писал, что Microsoft планирует инвестировать более $15 млрд в ОАЭ в течение следующих семи лет, сосредоточившись на расширении центров обработки данных искусственного интеллекта по всей стране.

Напомним, «Минфин» писал, что Microsoft объявила о планах инвестировать 80 миллиардов долларов в строительство дата-центров, способных обрабатывать задачи искусственного интеллекта.