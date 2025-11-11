Multi от Минфин
11 ноября 2025, 19:05 Читати українською

За август будет выплачена рекордная сумма «Нацкешбеку» в 509 млн грн

В Украине начались выплаты по государственной программе «Национальный кэшбэк» за август 2025 года. В ближайшие дни участники программы получат на свои карты 509 миллионов гривен, что стало рекордной ежемесячной суммой компенсации с момента запуска программы. Этот показатель почти в полтора раза превышает выплаты за август прошлого года. Об этом 11 ноября сообщило Министерство экономики.

В Украине начались выплаты по государственной программе «Национальный кэшбэк» за август 2025 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Показатели августа

Рекордная сумма компенсации объясняется высокой активностью покупателей в августе. По данным ведомства, 3,6 миллиона украинцев приобрели товары отечественного производства на общую сумму 5,1 миллиарда гривен.

Для сравнения, сумма выплат за август 2024 года была значительно меньше и составляла 342 млн грн.

Результаты 2025 года и участники программы

Министерство экономики сообщает, что в целом с начала 2025 года в рамках программы «Национальный кэшбэк» покупателям уже было выплачено около 4 миллиардов гривен.

К инициативе присоединились более 1860 компаний-производителей. Программа охватывает широкий спектр отраслей: от пищевой промышленности и фармацевтики до легкой промышленности и книжного рынка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
