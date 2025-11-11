Multi от Минфин
українська
11 ноября 2025, 18:37

В НБУ прокомментировали замедление инфляции в октябре

Уровень потребительской инфляции в Украине в октябре 2025 года продолжил снижаться, достигнув 10,9% в годовом измерении. В то же время по сравнению с сентябрем цены выросли на 0,9%. Фактическая годовая инфляция оказалась незначительно выше прогноза Национального банка из-за того, что цены на сырые продукты питания замедляли свой рост медленнее, чем ожидалось. Зато базовая инфляция, наоборот, была несколько ниже прогноза. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Уровень потребительской инфляции в Украине в октябре 2025 года продолжил снижаться, достигнув 10,9% в годовом измерении.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Базовая инфляция замедляется быстрее прогноза

По данным НБУ, базовая инфляция (которая исключает волатильные цены на сырые продукты и энергоносители) в октябре снизилась до 10,2%. Это произошло благодаря более стремительному замедлению роста цен на услуги и непродовольственные товары.

Стоимость услуг замедлила рост до 13,8%. Регулятор отмечает, что это может частично отражать ослабление дисбалансов на рынке труда. Медленнее дорожали услуги больниц, личного ухода, интернета, такси, страхования и гостиниц.

Непродовольственные товары также продолжили тормозить инфляцию, замедлив рост до 1,6% г/г. В частности, падение цен на одежду и обувь даже углубилось.

Цены на продукты: овощи дешевеют, крупы — дорожают

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания замедлились до 15,2%.

  • Овощи: Падение цен углубилось до -21,5% (г/г), прежде всего благодаря овощам «борщевого набора». В то же время удешевление помидоров замедлилось, а цены на огурцы возобновили рост.
  • Другие продукты: Рост цен на фрукты существенно замедлился. Продолжили снижаться темпы подорожания муки и яиц. Зато более быстрыми темпами дорожали крупы и молоко.

Среди обработанных продуктов питания (общее замедление до 15,6%) медленнее росли цены на молочную продукцию, хлеб и подсолнечное масло, хотя обработанная рыба и морепродукты ускорили подорожание.

Топливо и регулируемые цены

Темпы роста цен на топливо резко замедлились — до 3,9% в годовом измерении. В НБУ объясняют такую динамику в основном эффектом высокой базы сравнения прошлого года, поскольку непосредственно в октябре цены на все виды топлива почти не менялись.

Административно регулируемые цены также замедлили рост (до 10,6%) благодаря более медленному подорожанию табачных изделий и алкогольных напитков.

Национальный банк ожидает дальнейшего замедления инфляции в конце года благодаря достаточному предложению продовольствия и мерам монетарной политики, направленным на поддержание интереса к гривневым активам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
