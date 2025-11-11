В НБУ прокомментировали замедление инфляции в октябре

Уровень потребительской инфляции в Украине в октябре 2025 года продолжил снижаться, достигнув 10,9% в годовом измерении. В то же время по сравнению с сентябрем цены выросли на 0,9%. Фактическая годовая инфляция оказалась незначительно выше прогноза Национального банка из-за того, что цены на сырые продукты питания замедляли свой рост медленнее, чем ожидалось. Зато базовая инфляция, наоборот, была несколько ниже прогноза. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Базовая инфляция замедляется быстрее прогноза

По данным НБУ, базовая инфляция (которая исключает волатильные цены на сырые продукты и энергоносители) в октябре снизилась до 10,2%. Это произошло благодаря более стремительному замедлению роста цен на услуги и непродовольственные товары.

Стоимость услуг замедлила рост до 13,8%. Регулятор отмечает, что это может частично отражать ослабление дисбалансов на рынке труда. Медленнее дорожали услуги больниц, личного ухода, интернета, такси, страхования и гостиниц.

Непродовольственные товары также продолжили тормозить инфляцию, замедлив рост до 1,6% г/г. В частности, падение цен на одежду и обувь даже углубилось.

Цены на продукты: овощи дешевеют, крупы — дорожают

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания замедлились до 15,2%.

Овощи: Падение цен углубилось до -21,5% (г/г), прежде всего благодаря овощам «борщевого набора». В то же время удешевление помидоров замедлилось, а цены на огурцы возобновили рост.

Другие продукты: Рост цен на фрукты существенно замедлился. Продолжили снижаться темпы подорожания муки и яиц. Зато более быстрыми темпами дорожали крупы и молоко.

Среди обработанных продуктов питания (общее замедление до 15,6%) медленнее росли цены на молочную продукцию, хлеб и подсолнечное масло, хотя обработанная рыба и морепродукты ускорили подорожание.

Топливо и регулируемые цены

Темпы роста цен на топливо резко замедлились — до 3,9% в годовом измерении. В НБУ объясняют такую динамику в основном эффектом высокой базы сравнения прошлого года, поскольку непосредственно в октябре цены на все виды топлива почти не менялись.

Административно регулируемые цены также замедлили рост (до 10,6%) благодаря более медленному подорожанию табачных изделий и алкогольных напитков.

Национальный банк ожидает дальнейшего замедления инфляции в конце года благодаря достаточному предложению продовольствия и мерам монетарной политики, направленным на поддержание интереса к гривневым активам.