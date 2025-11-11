Multi от Минфин
11 ноября 2025, 17:11

Акции AstraZeneca обновили исторический максимум, укрепив лидерство на бирже в Великобритании

Акции фармацевтического гиганта AstraZeneca во вторник, 11 ноября, обновили свой исторический максимум, превысив предыдущий пик, зафиксированный в сентябре 2024 года. Это укрепило позиции компании как самой дорогой на фондовой бирже Великобритании с рыночной капитализацией около 210 миллиардов фунтов стерлингов ($282 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Акции фармацевтического гиганта AstraZeneca во вторник, 11 ноября, обновили свой исторический максимум, превысив предыдущий пик, зафиксированный в сентябре 2024 года.

Драйверы ралли

Акции компании выросли на 2,5%, достигнув отметки 134,6 фунтов стерлингов. Рост стал продолжением положительной динамики, вызванной двумя ключевыми факторами:

  • Сильные квартальные результаты: На прошлой неделе AstraZeneca отчиталась о прибыли за третий квартал, которая превзошла прогнозы аналитиков.
  • Соглашение с правительством США: В октябре компания заключила важное соглашение о ценообразовании на лекарства в США. Это сняло значительную политическую неопределенность для компании, что было критически важно, поскольку рынок США обеспечивает более 40% ее общих продаж.

Общий оптимизм на рынке

Рост AstraZeneca произошел на фоне общего подъема британского рынка. Основной фондовый индекс страны, FTSE 100, также вырос на 1,1%, достигнув собственного нового рекордного максимума.

Общий оптимизм на рынке связан с публикацией свежих данных о рынке труда в Великобритании. Эти данные усилили ожидания инвесторов, что Банк Англии может прибегнуть к снижению процентных ставок уже в следующем месяце.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
