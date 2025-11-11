Золото снова растет на оптимизме, что новые данные из США заставят ФРС снизить ставки

Цены на золото во вторник достигли самого высокого уровня за почти три недели. Инвесторы скупают драгоценный металл в ожидании, что потенциальное завершение «шатдауна» правительства США возобновит поток экономических данных. Рынок ожидает, что эта статистика подтвердит слабость экономики и укрепит аргументы Федеральной резервной системы в пользу снижения процентных ставок в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters 11 ноября.

Ценовая динамика

Спотовое золото выросло на 0,6% до $4140,60 за унцию, ранее во время сессии достигнув отметки $4148,75 — самого высокого уровня с 23 октября. Декабрьские фьючерсы на золото в США также выросли на 0,6% до $4147,20 за унцию.

Другие драгоценные металлы также продемонстрировали рост: серебро прибавило 1,3% ($51,20), платина выросла на 0,9% ($1592,28), а палладий поднялся на 1,8% ($1440,95).

Ставки на ФРС и фискальные риски

Нынешнее ралли золота, которое традиционно является хеджированием от неопределенности, происходит одновременно с улучшением аппетита к риску на фондовых рынках. Трейдеры расценивают потенциальное прекращение «шатдауна» как позитив, поскольку оно восстановит поток экономических данных.

«Возобновление работы правительства перезапустит поток экономических данных, что потенциально укрепит ожидания по снижению ставки в декабре», — отметил Оле Хансен, глава отдела стратегии сырьевых рынков Saxo Bank.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% в декабре в 64%. Золото, которое является активом с нулевой доходностью, обычно выигрывает от среды низких процентных ставок.

Хансен добавил, что возобновление работы правительства также вернет внимание к фискальным проблемам США, поскольку новые расходы будут финансироваться за счет дополнительных заимствований, что также поддерживает золото.

Почему это важно

Эта ситуация является парадоксальной. Обычно, когда аппетит к риску растет (инвесторы ожидают завершения «шатдауна», что положительно для акций), золото как «безопасный актив» падает. Однако сейчас и акции, и золото растут одновременно.

Это означает, что рынок воспринимает золото не столько как хеджирование от хаоса, сколько как прямую ставку на действия ФРС. Инвесторы уверены: как только правительство возобновит работу, оно опубликует настолько слабые экономические данные, что у ФРС не останется другого выбора, кроме как снова снижать ставки для спасения экономики от последствий «шатдауна» и тарифных войн.