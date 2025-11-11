Bloomberg: МВФ обеспокоен налоговыми льготами и идеей бесплатного проезда в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 ноября 2025, 13:52 Читати українською

Bloomberg: МВФ обеспокоен налоговыми льготами и идеей бесплатного проезда в Украине

Международный валютный фонд выражает обеспокоенность рядом украинских бюджетных инициатив, в частности налоговыми льготами для ФЛП и промышленности, а также предложением о бесплатном проезде по железной дороге. Это происходит на фоне начала переговоров о новом четырехлетнем кредитном пакете на сумму $8 миллиардов. По мнению Фонда, эти меры создают риски для фискальной позиции Киева, которая и так является крайне шаткой из-за войны. Об этом сообщает Bloomberg 11 ноября, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

Международный валютный фонд выражает обеспокоенность рядом украинских бюджетных инициатив, в частности налоговыми льготами для ФЛП и промышленности, а также предложением о бесплатном проезде по железной дороге.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главные претензии МВФ

Как утверждают источники, беспокойство в МВФ вызывают налоговые льготы, в частности для перерабатывающей промышленности Украины и для самозанятых предпринимателей (ФЛП). Кредитор утверждает, что эти меры рискуют ухудшить шаткое фискальное положение Киева, поскольку война продолжается уже четвертый год.

Фонд также высказал замечания по поводу предложения предоставить украинцам бесплатный проезд по железной дороге по более низким тарифам на расстояние до 3000 километров.

Кроме того, МВФ будет выдвигать ряд требований в ходе переговоров:

  • Либерализация рынка газа: Фонд будет требовать от Киева отказаться от практики предоставления льготных ценовых скидок для потребителей.
  • Детинизация экономики: МВФ настаивает на сокращении теневой экономики (которая оценивается в более чем 30% ВВП), в частности путем ликвидации сферы применения налоговых льгот для ФЛП.
  • Девальвация гривны: Кредитор продолжает оказывать давление на НБУ, требуя более быстрой девальвации гривны для увеличения доходов бюджета, номинированных в гривне. Национальный банк, как сообщалось ранее, выступает против этого предложения, опасаясь роста общественного недовольства.

Контекст переговоров

Напряженность в политике между МВФ и Украиной может бросить тень на новые переговоры о пакете помощи. Еще в августе Фонд выражал обеспокоенность по поводу налогового законодательства в письме к председателю финансового комитета парламента Даниилу Гетманцеву. Аналогичные вопросы поднимались и перед премьер-министром Юлией Свириденко.

В ответ на запрос Bloomberg, в МВФ заявили, что новая программа будет сосредоточена на «мерах по поддержке макроэкономической стабильности, мобилизации внутренних доходов, обеспечении устойчивости долга Украины и сохранении внешней жизнеспособности».

Переговоры проходят на фоне усиления российских атак на энергосистему Украины. Правительство, в свою очередь, предлагает меры по смягчению трудностей для населения, включая предложение о бесплатном проезде. Усиление атак уже уничтожило почти 60% внутренней добычи газа, вынуждая Киев искать дополнительные €1,9 миллиарда ($2,2 миллиарда) на импорт газа этой зимой.

Критическая зависимость от ЕС

Переговоры с МВФ стали более актуальными, поскольку Украина полностью полагается на международных доноров для финансирования всех невоенных расходов, включая здравоохранение и пенсии, чтобы направить все внутренние доходы на армию.

Власти в Киеве изначально планировали получить одобрение новой программы МВФ до конца 2025 года, но теперь этот срок, вероятно, сдвинется на январь 2026 года.

Ключевым препятствием является то, что МВФ сначала требует от Европейского Союза одобрения плана использования замороженных активов российского центробанка для обеспечения «репарационного кредита» для Украины. Ожидается, что ЕС попытается продвинуться в этом вопросе в декабре. Провал этого голосования в ЕС может поставить под угрозу все финансирование Украины от МВФ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ярослав Голобородько и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами