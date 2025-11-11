Bloomberg: МВФ обеспокоен налоговыми льготами и идеей бесплатного проезда в Украине

Международный валютный фонд выражает обеспокоенность рядом украинских бюджетных инициатив, в частности налоговыми льготами для ФЛП и промышленности, а также предложением о бесплатном проезде по железной дороге. Это происходит на фоне начала переговоров о новом четырехлетнем кредитном пакете на сумму $8 миллиардов. По мнению Фонда, эти меры создают риски для фискальной позиции Киева, которая и так является крайне шаткой из-за войны. Об этом сообщает Bloomberg 11 ноября, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

Главные претензии МВФ

Как утверждают источники, беспокойство в МВФ вызывают налоговые льготы, в частности для перерабатывающей промышленности Украины и для самозанятых предпринимателей (ФЛП). Кредитор утверждает, что эти меры рискуют ухудшить шаткое фискальное положение Киева, поскольку война продолжается уже четвертый год.

Фонд также высказал замечания по поводу предложения предоставить украинцам бесплатный проезд по железной дороге по более низким тарифам на расстояние до 3000 километров.

Кроме того, МВФ будет выдвигать ряд требований в ходе переговоров:

Либерализация рынка газа: Фонд будет требовать от Киева отказаться от практики предоставления льготных ценовых скидок для потребителей.

Детинизация экономики: МВФ настаивает на сокращении теневой экономики (которая оценивается в более чем 30% ВВП), в частности путем ликвидации сферы применения налоговых льгот для ФЛП.

Девальвация гривны: Кредитор продолжает оказывать давление на НБУ, требуя более быстрой девальвации гривны для увеличения доходов бюджета, номинированных в гривне. Национальный банк, как сообщалось ранее, выступает против этого предложения, опасаясь роста общественного недовольства.

Контекст переговоров

Напряженность в политике между МВФ и Украиной может бросить тень на новые переговоры о пакете помощи. Еще в августе Фонд выражал обеспокоенность по поводу налогового законодательства в письме к председателю финансового комитета парламента Даниилу Гетманцеву. Аналогичные вопросы поднимались и перед премьер-министром Юлией Свириденко.

В ответ на запрос Bloomberg, в МВФ заявили, что новая программа будет сосредоточена на «мерах по поддержке макроэкономической стабильности, мобилизации внутренних доходов, обеспечении устойчивости долга Украины и сохранении внешней жизнеспособности».

Переговоры проходят на фоне усиления российских атак на энергосистему Украины. Правительство, в свою очередь, предлагает меры по смягчению трудностей для населения, включая предложение о бесплатном проезде. Усиление атак уже уничтожило почти 60% внутренней добычи газа, вынуждая Киев искать дополнительные €1,9 миллиарда ($2,2 миллиарда) на импорт газа этой зимой.

Критическая зависимость от ЕС

Переговоры с МВФ стали более актуальными, поскольку Украина полностью полагается на международных доноров для финансирования всех невоенных расходов, включая здравоохранение и пенсии, чтобы направить все внутренние доходы на армию.

Власти в Киеве изначально планировали получить одобрение новой программы МВФ до конца 2025 года, но теперь этот срок, вероятно, сдвинется на январь 2026 года.

Ключевым препятствием является то, что МВФ сначала требует от Европейского Союза одобрения плана использования замороженных активов российского центробанка для обеспечения «репарационного кредита» для Украины. Ожидается, что ЕС попытается продвинуться в этом вопросе в декабре. Провал этого голосования в ЕС может поставить под угрозу все финансирование Украины от МВФ.