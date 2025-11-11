НБУ: Финансовая устойчивость Украины высока, поскольку дефицит покрывается «инвестициями в безопасность» от партнеров

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 ноября 2025, 15:13 Читати українською

НБУ: Финансовая устойчивость Украины высока, поскольку дефицит покрывается «инвестициями в безопасность» от партнеров

Значительное расширение дефицита текущего счета платежного баланса Украины во время войны не является угрозой для финансовой стабильности. Такой дефицит связан преимущественно с увеличением инвестиций в безопасность и восстановление, а не с чрезмерным потребительским спросом, и он имеет фундаментальный источник финансирования за счет средств международных партнеров. Об этом сообщает НБУ 11 ноября.

Значительное расширение дефицита текущего счета платежного баланса Украины во время войны не является угрозой для финансовой стабильности.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Дефицит вызван обороной, а не потреблением

В НБУ пояснили, что рост импорта связан с потребностями военного времени. Например, импорт продукции машиностроения за 9 месяцев 2025 года вырос на 36% в годовом измерении, что «в значительной степени определялось потребностями оборонного комплекса». Также рос импорт энергоресурсов (из-за усиления атак на энергетическую инфраструктуру) и оборудования для производства оружия.

В то же время, как отмечает регулятор, потребительский импорт рос значительно медленнее (+8% г/г за 8 месяцев 2025 года), а его доля в общем импорте сокращалась.

«Инвестиции в общую безопасность»

Национальный банк подчеркнул, что дефицит текущего счета имеет «фундаментальный источник финансирования» — средства от международных партнеров. Львиная доля этих денег предоставляется либо на льготных (концессионных) условиях, либо «создает лишь условные долговые обязательства», поскольку выплаты по ним будут осуществляться из внешних источников (вероятно, речь идет о доходах от замороженных активов РФ).

«По сути, эти средства являются инвестициями в общую европейскую безопасность. Такое толкование наиболее точно отражает характер международной поддержки и согласуется с растущим признанием стратегической роли Украины как ключевой составляющей оборонной готовности ЕС», — говорится в сообщении НБУ.

Устойчивость сохраняется

«Подход к оценке внешней устойчивости, основанный на учете средств международных партнеров, свидетельствует, что, несмотря на формальный дефицит, финансовая и внешняя устойчивость страны остается высокой», — подытожил регулятор.

НБУ подчеркнул, что реализация евроинтеграционных реформ и сотрудничество с партнерами являются ключевыми условиями для дальнейшего получения этих средств. Регулятор ожидает «сохранения устойчивости таких потоков в ближайшем будущем».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами