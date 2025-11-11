НБУ: Финансовая устойчивость Украины высока, поскольку дефицит покрывается «инвестициями в безопасность» от партнеров

Значительное расширение дефицита текущего счета платежного баланса Украины во время войны не является угрозой для финансовой стабильности. Такой дефицит связан преимущественно с увеличением инвестиций в безопасность и восстановление, а не с чрезмерным потребительским спросом, и он имеет фундаментальный источник финансирования за счет средств международных партнеров. Об этом сообщает НБУ 11 ноября.

Дефицит вызван обороной, а не потреблением

В НБУ пояснили, что рост импорта связан с потребностями военного времени. Например, импорт продукции машиностроения за 9 месяцев 2025 года вырос на 36% в годовом измерении, что «в значительной степени определялось потребностями оборонного комплекса». Также рос импорт энергоресурсов (из-за усиления атак на энергетическую инфраструктуру) и оборудования для производства оружия.

В то же время, как отмечает регулятор, потребительский импорт рос значительно медленнее (+8% г/г за 8 месяцев 2025 года), а его доля в общем импорте сокращалась.

«Инвестиции в общую безопасность»

Национальный банк подчеркнул, что дефицит текущего счета имеет «фундаментальный источник финансирования» — средства от международных партнеров. Львиная доля этих денег предоставляется либо на льготных (концессионных) условиях, либо «создает лишь условные долговые обязательства», поскольку выплаты по ним будут осуществляться из внешних источников (вероятно, речь идет о доходах от замороженных активов РФ).

«По сути, эти средства являются инвестициями в общую европейскую безопасность. Такое толкование наиболее точно отражает характер международной поддержки и согласуется с растущим признанием стратегической роли Украины как ключевой составляющей оборонной готовности ЕС», — говорится в сообщении НБУ.

Устойчивость сохраняется

«Подход к оценке внешней устойчивости, основанный на учете средств международных партнеров, свидетельствует, что, несмотря на формальный дефицит, финансовая и внешняя устойчивость страны остается высокой», — подытожил регулятор.

НБУ подчеркнул, что реализация евроинтеграционных реформ и сотрудничество с партнерами являются ключевыми условиями для дальнейшего получения этих средств. Регулятор ожидает «сохранения устойчивости таких потоков в ближайшем будущем».